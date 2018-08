Her blir det nattestengt for trafikk mellom Trondheim og Oslo

For meg var det ytterst ubehagelig å lage denne veggen

Vi skal være glade for alle utlendingene som kommer hit

US Open-drømmen knust i første forsøk for Ruud

Dreper gjedda for å redde elvemuslingen

Eliteserien direkte: Rekdal kan klatre over nedryksstreken

Vi skal være glade for alle utlendingene som kommer hit

US Open-drømmen knust i første forsøk for Ruud

Dreper gjedda for å redde elvemuslingen

Saken oppdateres.

Guido Pella-Casper Ruud 6–4, 6–4, 6–1

Casper Ruud fikk det tøft i sitt første møte med hovedrunden i US Open. Mot argentinske Guido Pella ble det stopp allerede i 1. runde.

Pappa og trener Christian var etter kampen usikker på hva det var som plaget sønnen.

– I dag var det ikke den Casper vi ønsket å se. Han har snakket om noen problemer med hoften de siste dagene. Det så også ut som han var plaget av solstikk, for han orket ikke å kjempe om ballene. Returspillet var uansett dårlig, og der er det ingen unnskyldning, sa Christian Ruud til Eurosport etter kampen.

Ruud jr. imponerte da han vant tre kvalifiseringskamper sist uke og kvalifiserte seg til sin tredje Grand Slam-turnering for året. I Australia og Frankrike klarte han å ta seg til andre runde, men det gikk ikke i New York.

Pella er ranket som nummer 64 i verden, og 28-åringen viste ved flere anledninger at han foreløpig er en mer rutinert og bedre spiller enn Ruud, som slet med varmen i New York og i tillegg måtte ha medisinsk behandling underveis.

Den norske tenåringen satt uansett igjen med 472.000 kroner for deltagelsen i US Open, en sum som nesten ville blitt doblet om han hadde slått Pella.

– Vi er litt lei oss nå, men alt i alt har det vært en fantastisk turnering. Han er på riktig vei og i en utviklingsfase, sier idrettssjef i Tennisforbundet, Øivind Sørvald.

Det gikk ikke. Ruud ble brutt allerede i sitt andre servegame, og argentineren ga aldri fra seg ledelsen gjennom det første settet som han vant greit 6–4. Tre ganger servet han gamene hjem uten at Ruud vant en eneste ball.

Ruud slet med hoftestrekk

Etter det første settet så det litt dramatisk ut med norske øyne da Ruud fikk behandling av fysioterapeuten utenfor banen. Sørvald sa til Eurosport at eleven slet med en liten strekk i hoften, men mente at det ikke ville plage Ruud nevneverdig utover i kampen.

I Pellas første servegame i det andre settet klarte Ruud å spille seg til sin første breakball i kampen, men argentineren reddet seg i land.

Pella på sin side fikk første mulighet til å bryte på stillingen 2–2, men det var først på 3–3 at han klarte å vinne et av Ruuds servegame. Også denne gangen klarte han å forsvare ledelsen ut settet.

Var lenge i garderoben

Dermed hadde Ruud et vanskelig utgangspunkt før det tredje settet, og det hjalp ikke at han var lenge i garderoben i denne pausen, uvisst av hvilken grunn. Da han omsider var tilbake på banen, ble det en blytung start på settet.

Nordmannen vant bare en ball i sitt første servegame og ble brutt umiddelbart.

Kroppsspråket avslørte også at nordmannen var misfornøyd med tingenes tilstand. På stillingen til 3–1 til Pella ble nordmannen brutt uten at han klarte å ta et eneste poeng i gamet.

Derfra og ut hadde argentineren full kontroll. Ruud klarte å avverge den første matchballen, men til slutt tapte han det tredje settet 1–6.