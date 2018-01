Utrolig kollaps da Sverige tapte EM-finalen: – Fullstendig uhørt

St. Olav stopper all omskjæring av guttebarn: - Det blir vanskelig si at jeg må ha operasjonsstuen til omskjæring i stedet for en kreftpasient

Saken oppdateres.

Spania-Sverige: 29–23 (12–14)

Det som skulle bli en svensk festkveld, ble til et mareritt etter pause.

Da lagene gikk for å hvile seg halvveis i EM-finalen i håndball, ledet Sverige med to mål. Det var ikke mye, men nok til at våre naboer i øst begynte å snakke om at de kunne bli europeiske mestere.

Så skjedde det som absolutt ikke skulle skje.

– Dette var helt enkelt en kollaps. Jeg synes vi var bra i hele første omgang, men så vet jeg ikke hva som skjer, sa Jim Gottfridsson til TV 3.

– Fullstendig uhørt

Kampen var lenge jevnspilt. Sveriges tomålsledelse til pause ble raskt spist opp. Kun minutter ut i omgangen var lagene like langt igjen.

Og da raknet det fullstendig. For 14 minutter ut i den andre omgangen ledet Spania omgangen 8–1. I kampen ledet de plutselig 20–15.

Som TV 3s kommentator, Daniel Høglund, konstaterte:

– Det er fullstendig uhørt i en EM-finale. Det funker ikke det her, utbrøt kommentatoren.

Da det var spilt 21 minutter av den andre omgangen hadde Sverige scoret tre fattige mål - ikke akkurat verdens beste statistikk.

Spania hadde for eksempel stjålet syv baller fra Sverige, mens svenskene kun hadde gjort det samme én gang fra spanjolene.

– De blir rett og slett utklasset i andre omgang, understreket Høglund.

– Etter pause eksploderer Spania, både i fotarbeidet, men også i kontringene. De tok Sverige fullstendig på sengen, oppsummerte TV 3s ekspert, Frode Kyvåg i studio etter kampen.

Seksmålsseier

Spania var rett og slett fullstendig overlegne etter hvilen. Offensivt klaffet det meste, defensivt fungerte alt spanjolene prøvde på.

– Vi prøvde mye, men traff ikke på noe. Nå har vi mye å tenke på, men akkurat nå føler jeg bare en tomhet. I 27 dager har vi kriget og gjort alt for å vinne gullet, men rotert det helt bort. Vi gikk tom for bensin og hadde ikke noe motsvar, sa Gottfridsson.

For det spanske laget endret taktikken i pausen. I første omgang spilte de med et vanlig 6–0 forsvar, mens de i andre omgang gikk over til 5–1, som vil si at de spilte med fem forsvarere rett foran eget felt, mens en forsvarer var mer offensivt plassert ute ved de spanske backene.

Sverige fikk riktignok litt mer til å klaffe mot slutten av kampen, men med ni mål i den andre omgangen, ble det umulig å være med å kjempe om gullet.

Til slutt var det da også utklassingssifre i EM-finalen i Zagreb. Spania vant til slutt med seks mål, 29–23.