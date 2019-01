VM DIREKTE: Norge ligger under til pause

Kritisert for spionering - nå hylles trenerprofilen for sitt «legendariske» svar

Saken oppdateres.

Det ligger en kjempejackpot for vinneren av duellen: Den gir fire poeng med inn i hovedrunden og fordelen av å ha en tøff motstander på innbyrdes oppgjør ved poenglikhet.

Med fire poeng i ryggen før hovedrunden taler nesten all statistikk for at man sikrer seg en plass i semifinalen.

Det er denne kampen vi har ventet på i VM. Etter en uke med gjesping og hvileskjær-kamper for Norge i mesterskapet, smeller det så det holder i en fullsatt Boxen.

Kampen er så etterspurt at arrangøren har gått ut med svartebørs-alarm.