Veien videre: Slik kommer Norge til semifinale

Saken oppdateres.

Sverige-Norge 27–30

Norge gjorde jobben i skjebnekampen mot Sverige mandag kveld. Med tap ville VM vært over for Christian Berges menn. Med seier lever semifinalehåpet for fullt.

Seieren over Sverige betyr at det er tre mulige veier til semifinale for Norge. De skal vi straks komme tilbake til.

Men først: To lag går videre fra gruppen. Det er kun Danmark, Norge og Sverige som fortsatt har mulighet til å avansere. Akkurat nå har alle disse lagene seks poeng hver.

Danmark har imidlertid spilt én kamp mindre. De møter Egypt senere mandag.

Onsdag er det Danmark mot Sverige, mens Norge møter Ungarn. Det er de siste kampene i gruppen.

Dette er Norges mulige veier til semifinale slik situasjonen er nå.

Alternativ 1: Nytt Sverige-tap

Hvis Sverige også taper onsdagens kamp mot Danmark, er Norge videre.

Hvis Norge slår Ungarn samme dag, har de flere poeng enn Sverige. Det samme ved uavgjort. Ved tap vil de da ha like mange poeng som Sverige, men vil gå videre på innbyrdes oppgjør.

Dermed vil Danmark og Norge avansere.

Alternativ 2: Sverige-seier

Hvis Sverige skulle vinne onsdagens kamp mot Danmark, vil det kreve litt mer av Norge for å avansere.

Da er Norge trolig avhengig av seier over Ungarn.

Hvis Danmark vinner over Egypt senere mandag kveld, noe de er favoritter til å gjøre, vil de ha åtte poeng. Det samme vil Sverige med seier over Danmark på onsdag. Og da må Norge slå Ungarn for å komme opp i samme poengsum.

Med tre lag på åtte poeng vil det hele avgjøres av en innbyrdes tabell mellom de tre topplagene. Det betyr at kampene mot de øvrige lagene strykes, og lagenes rekkefølge vil bestemmes ut fra målforskjellene i de innbyrdes møtene mellom Norge, Danmark og Sverige.

Der ligger Danmark best an akkurat nå. De har fire plussmål, mens Norge har ett minusmål. Sverige har da altså tre minusmål på denne tabellen før de møter Danmark.

Alternativ 3: Danmark taper begge

Hvis Danmark taper både for Egypt mandag kveld og Sverige onsdag, er Norge videre ved seier over Ungarn.

Da vil de i så fall stå med flere poeng enn danskene.