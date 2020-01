Videodømmingen slaktes etter EM-åpningen: – Helt latterlig

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Nesten like sikkert som at et nytt mesterskap er i gang, er det at det i starten av mesterskapet blir diskusjon om dommeravgjørelser og linjen kamplederne legger seg på.

Så også i årets håndball-EM. På åpningsdagen ble det delt ut tre røde kort, to av dem kom etter at dommerne benyttet seg av muligheten til å se situasjoner om igjen på video.

Spanjolene Jorge Maqueda og Viran Morros ble begge utvist for slag i ansiktet mot latviske spillere. Ved begge tilfellene så dommerne situasjonene om igjen på TV.

– Det er helt latterlig, dessverre, sa tidligere storspiller Kristian Kjelling da Maqueda fikk marsjordre i første omgang. Han kommenterte kampen som ekspert for TV 3.

Kollega Daniel Høglund var heller ikke imponert da Morros måtte se resten av kampen fra benken i starten av annen omgang.

– Vi kan ikke ha rødt på alle de situasjonene der, vi har mange sånne i løpet av en håndballkamp. Er vi ikke på fullstendig ville veier nå? spurte han og fikk støtte fra Kjelling.

På benken satt den allerede utviste Jorge Maqueda og lo sarkastisk av nok et rødt kort.

Videodømming i et håndball-EM ble brukt for første gang i 2016.

Tre røde kort i Trondheim på EMs åpningsdag 🗣️: – Det er latterlig. Dessverre. Kommentatorene var ikke imponert over dømmingen på to av de tre (!) utvisningene i torsdagens kamper. 😳 Posted by Viaplay Håndball on Friday, January 10, 2020

Norges kaptein: – Billig

Norge EM-åpner mot Bosnia-Hercegovina fredag kveld. Trener Christian Berge hadde fått med seg situasjonene.

– Det er ofte slik i mesterskap, er det ikke? Dommerne starter beintøft, og så blir det vannet ut til slutt. Det var vel to slag i ansiktet og en ball i ansiktet som ble rødt i går. Jeg tror ingen av dem var tilsiktet. Det må være forskjell på alvorlighetsgraden om man treffer i høyt eller lavt tempo, hvis ikke så blir det mange røde kort etter hvert, sa Berge fredag formiddag.

Han har snakket med spillerne om at det ofte er nye retningslinjer i starten av et mesterskap.

Nyutnevnt kaptein, Kristian Bjørnsen, mener at de røde kortene til spanjolene var «billige».

– Men hvis det er der dommerne legger listen, så må vi innrette oss etter det, sier han.

Rogalendingen mener at det ikke alltid er åpenbart hva som blir rødt kort og ikke.

– Det kommer litt an på hvilke dommere som dømmer. Det er litt forskjellig fra mesterskap til mesterskap. De har sikkert fått noen retningslinjer som sier det skal bli rødt kort der, sier han.

Videodømming er blitt et av de store samtaleemnene innen fotballen de siste halvannet årene. Berge mener det er forbedringspotensial også innen håndballen.

– Det tar litt tid, det synes jeg det gjorde i går også. Det tror jeg vi skal være forberedt på. Så hadde det kanskje vært morsomt om publikum også fikk se de klippene som dommerne ser, så de ser hva det er de egentlig sjekker, mener Berge.