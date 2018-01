Vil kopiere oppskriften til kvinnene etter åpningstapet

Rekkehus gikk for mer enn en million over prisantydning

Saken oppdateres.

POREC: Norge hadde den regjerende verdensmesteren i lommen i store deler av sin første kamp i EM, men da det var to minutter igjen å spille snek Frankrike seg foran.

Der ble de værende, og dermed ble plutselig den norske veien til semifinale betydelig tøffere.

Søndag møter Christian Berges menn Hviterussland, vel vitende om at det er stor sjanse for at de må vinne både den og de neste fire EM-oppgjørene for å ta seg til sin tredje strake semifinale i et mesterskap.

– Jeg hører dere sier det. Vi skal bare slåss for å vinne hver kamp, smiler han lurt.

Han ser ingen grunn til å finne frem spaden og grave seg ned etter det sure ettmålstapet.

– Det var veldig mye positivt ute på banen. Nå møter vi Hviterussland som er en veldig hard nøtt å knekke, sier treneren.

Enda likere kvinnene

Heller ikke Sander Sagosen ser mørkt på at det nå kreves en lang seiersrekke for å innfri forventningene som er blitt større og større i tråd med gode prestasjoner.

– Det er det som er artig, å vinne håndballkamper. Vi må bare gi gass videre. Det kommer en kjempeviktig kamp på søndag som må vinnes, hvis ikke er det vel ferdig før vi har begynt å snakke, sier trønderen.

Tre mål og ni målgivende pasninger i åpningskampen var han bare helt middels fornøyd med.

– Nå må vi ta i bruk damelagets «en kamp av gangen», smiler Sagosen.

En som også nå vil se til de suksessrike kvinnene er Gøran Johannessen. Rogalendingen håper å få se et mønster han mener har vært typisk Norges gullgrossister.

– Vi får håpe vi er blitt enda mer like håndballdamene, som alltid taper den første kampen for så å vinne gull, smiler han.

Skade på superstjernen

Overskriftene i arrangørlandet handlet i stor grad om skaden til Domagoj Duvnjak. Kiel-proffen, som har syv mesterskapsmedaljer med sitt Kroatia, måtte forlate banen på båre tidlig i åpningskampen.

Den store profilen mister resten av mesterskapet, ifølge rapportene.

Tar Norge seg videre til mellomrunden møter de etter all sannsynlighet kroatene, som nå er kraftig svekket før de resterende kampene.

– Det kan være at folk slår hverandre, men vi må iallfall vinne de to første (Hviterussland og Østerrike). Så må vi trolig minst vinne to og spille én uavgjort i mellomspillet for å nå semifinalen, sier Johannessen.

Island og Sverige kan fort bli de to andre lagene Norge møter i mellomspillet.