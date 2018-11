Volleyballspiller fra Stod har avgitt positiv dopingprøve

Planene for ny bydel i Trondheim skaper sjokk og raseri

Saken oppdateres.

Han har testet positivt for stoffet metylheksanamin, som står på dopinglisten over forbudte stoffer og legemidler, skriver Stod i en pressemelding.

Det er et stoff som finnes i flere kosttilskudd og som regnes som et legemiddel i Norge, står det på Antidoping Norges hjemmeside.

Dawid Fremel avga den positive dopingprøven under en dopingkontroll i Steinkjerhallen 14.10.208. Klubben ser alvorlig på saken.

- Vi tar selvfølgelig sterk avstand fra all bruk av midler som inngår under dopinglisten. Utøveren selv er lei seg for å ha påført laget- og klubben denne belastningen, og avventer å få gitt sin forklaring skriftlig samt en samtale med ADN, skriver Stod i pressemeldingen.

Det var Trønder-Avisa som omtalte saken først.

Styreleder Jørgen Binde i Stod volleyball sier at spilleren er suspendert fra trening og ADN følger opp saken videre.

Det blir rutinemessig gjennomført et møte mellom spilleren og ADN, skriver Stod i pressemeldingen.

Fremel kom til Stod foran årets sesong.