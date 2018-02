Kontroversielt øyeblikk på sprinten

FOTO: MARTIN SLOTTEMO LYNGSTAD

Ingvild Flugstad Østberg er ute av OL-sprinten. Det skjedde imidlertid ikke uten kontroverser.

Hun lå i andreposisjon inn mot stadion, men etter en episode med Justyna Kowalczyk ☝️ lå det norske håpet plutselig svært dårlig an. Dermed kom hun på fjerdeplass.

Spørsmålet er om Kowalczyk skar inn foran Østberg på ureglementert vis.

Østberg var i hvert fall tydelig oppgitt i målområdet i samtaler med lagledelsen.

- Jeg følte at det hun gjorde, ikke var helt etter reglene. Hun kom fort over skiene mine, og jeg mistet all fart, sier Østberg.

- Jeg følte meg veldig bra i motbakken. Det gjør det mer bittert at det skjer. Det hadde vært bedre for begge om hun hadde gjort det på en annen måte, for å si det sånn, sier hun videre.

Kowalczyk ønsket ikke umiddelbart å gi noen kommentarer overfor norske medier i Pyeongchang.

Ifølge Expressen vil Kowalczyk selv. Hun mener at det var Østberg som gjorde feil.

- Sa hun det? Jeg ser ikke hva jeg kunne gjort annerledes, svarer en undrende Østberg.