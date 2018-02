Thingnes Bø vil tape med vilje

16. februar kl 21:29 av Halvor Ekeland

Brødrene Tarjei Bø (t.v.) og Johannes Thingnes Bø har et nærere forhold enn de fleste andre brødre. FOTO: NTB Scanpix

I et intervju med Dagbladet, forteller Johannes Thingnes Bø at han heller ønsker at broren Tarjei tar OL-gull enn at han selv skal ta det.

- Ja. I en ren medaljekamp med Tarjei... Da taper jeg med vilje, sier Thingnes Bø.

Da yngstebror Bø tok OL-gull på normaldistansen, trillet tårene når storebror Tarjei kom bort for å gratulere. Tarjei Bø sier til Dagbladet at han tror lillebroren er gal nok til å tape med vilje, men det er ikke slik han ønsker å vinne OL-gull.

- Jeg har sagt til Johannes at dersom jeg tar en gullmedalje, så skal det være fordi det er fortjent. Jeg skal være best. Hvis vi havner i den situasjonen (ren medaljeduell), så håper jeg på en veldig god og rettferdig brødreduell, sier Tarjei Bø til Dagbladet.