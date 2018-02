Uhrenholdt Jacobsen fikk hjelp i målområdet etter kollapsen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen fikk det blytungt på sin etappe på stafetten. Hun tapte en haug med sekunder mot Charlotte Kalla.

Hun var helt knekt da hun kom i mål. Våre reportere i Sør-Korea melder at Uhrenholdt Jacobsen måtte ha hjelp for å ta av seg skiene. Hun reiste seg til slutt etter cirka tre minutter, og gikk for egen maskin fra målområdet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var fullstendig utslitt etter sin etappe. FOTO: Rune Petter Ness

Ekspertkommentator Åge Skinstad meldte på direkten at den norske legen fikk tillatelse til å gå inn til henne.

- Hun lå vannrett inne i teltet ved målområdet, sier Ingvild Flugstad Østberg til TVNorge.

Saken oppdateres