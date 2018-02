Norge har tangert eventyrlig gullrekord

FOTO: MARTIN SLOTTEMO LYNGSTAD

Jepp, Norge har nå vunnet 13 - tretten - gull i OL i Pyeongchang. Og da må rekord-begrepet trekkes frem igjen.

Dette er nemlig tangering av Norges egen gullrekord fra Salt lake City-OL i 2002. Ja, det er kommet flere øvelser på programmet siden den gang, men dette har uansett vært et eventyr av et OL for Norge. Og det gjenstår flere gullmuligheter.

Totalt er Norge oppe i 33 medaljer. Det er altså mulig at USAs elleville rekord på 37 medaljer kan ryke 😯

Vil du nyte medaljestatistikken med egne øyne? Vær så god.