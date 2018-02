Norge utlignet medaljerekord

FOTO: Rune Petter Ness

Det ble ikke stafettgullet skiskyttergutta drømte om, men sølv gjør at Norge utligner en imponerende medaljerekord.

Norge står nå med 37 medaljer fra Pyeongchang-lekene. Det er det samme som USA greide i Vancouver-OL for åtte år siden.

Det er kommet flere øvelser på programmet, men det har uansett vært et fantastisk vinter-OL for Norge. Og det gjenstår fortsatt to dager, der herrenes femmil (lørdag) og damenes tremil (søndag) kan gi mer medaljejubel.

