Poserte med denne genseren - så testet hun positivt for doping

23. februar kl 18:13 av Daniel Røed-Johansen

FOTO: NTB scanpix / YouTube

Tidligere fredag ble det kjent at den russiske bobkjøreren Nadezjda Sergejeva har testet positivt for doping.

Nå dras bilder av henne tatt før OL frem igjen. For kort tid før mesterskapet stilte hun opp i en kampanje. Da poserte hun med en genser der følgende tekst sto skrevet: «I don't do doping». Altså: «Jeg doper meg ikke».

Budskapet kom etter at systematisk dopingjuks i russisk idrett var blitt avslørt. Russland som nasjon ble utestengt fra Pyeongchang-lekene, men Sergejeva var en av de 168 russiske utøverne som fikk tillatelse til å delta.

I et intervju før OL fortalte hun at utøvere fra andre land hadde begynt å behandle henne bedre etter at hun fikk OL-klarsignalet.

- De snakker mer med oss enn før. Kanskje de ser på det som et tegn på at vi er rene, sa hun.

Fredag testet hun imidlertid positivt for trimetazidine, en hjertemedisin som står på forbudslisten i idretten. Hun avviser at hun har brukt medisinen.

For Russland kan dopingsaken få konsekvenser. Lørdag skal et IOC-panel avgjøre om utestengelsen skal oppheves før avslutningsseremonien. Tidligere i OL er curlingspiller Alexander Krusjelnitskijs blitt doping-utestengt.