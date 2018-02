Trekker frem Iversen som joker

i dag kl 06:15 av Nicholas Bergh

Emil Iversen kom inn på 50-kilometeren som reserve for Johannes Høsflot Klæbo. Iversen forteller Eurosport at han forventer en tøff reise.

- Jeg skal innrømme at jeg gruer meg. Det er over på to timer, da. Behagelig blir det ikke uansett. Jeg skal gå i kjelleren, så får vi se hvor det ender. Jeg er spent, sier Iversen.

Eurosport-ekspert Vibeke Skofterud tror Iversen kan overraske.

- Han er en liten joker med tanke på at han er så god på avslutningene. Er han med til slutt, blir han skummel.