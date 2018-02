Emil Iversen tror ikke på den russiske sølvvinnerens historie

Aleksandr Bolsjunov (21) imponerte stort på lørdagens femmil og tok til slutt sølvet. Dermed endte han opp med tre sølv og én bronse i Pyeongchang-OL.

For noen dager siden fortalte imidlertid Bolsjunov om en alt annet enn ideell OL-oppladning. Bolsjunov fortalte at han hadde hatt 40 i feber og ligget på sykehuset i en uke - kun tre uker før OL.

Emil Iversen - som ble nummer 10 lørdag - tror ikke på Bolsjunovs historie.

- Det tror jeg ikke en dritt på. Hvis han hadde hatt 40 feber og ligget på sjukehus, hadde han ikke vært i den formen her. Jeg tipper han har vært hjemme og trent som bare juling, jeg, sier Iversen til Nettavisen.

Bolsjunov er på sin side forbauset over Iversens kommentar.

- For å være ærlig er jeg forbløffet over at en person som ikke kjenner en annen atlet kan si noe slikt. Det er ikke riktig. Jeg mener at ingen bør si noe slikt. Hvis du har sett det og hvis du er sikker på det, kan du si det, men hvis du ikke vet noe om situasjonen, bør du ikke si noe. Hadde jeg vært i hans sko, ville jeg ikke sagt noe slikt, sier Bolsjunov.

I tillegg til Bolsjunov, slet lagkameraten Aleksej Tsjervotkin (22) også med sykdom før OL. Han har imidlertid ikke preget resultatlistene på samme måte.