Britisk avis: - Rosenborg har fått akseptert bud på Liverpool-spiller

Spanjolen spilte senest i går kveld i Liverpools enorme 4–1-seier over Manchester United i treningskamp i USA.

Nå hevder Liverpool FC-korrespondent fra Goal.com, Neil Jones, og James Pearce fra lokalavisen Liverpool Echo på Twitter at Rosenborg har fått akseptert et bud på stortalentet.

25,7 mill kroner

Overgangssummen sies, ifølge Liverpool Echo, å være 2,4 millioner pund, som tilsvarer 25,7 millioner norske kroner. Prisen kan imidlertid øke til 37,5 millioner dersom klausuler i avtalen oppfylles.

Avisen skriver at Chirivella skal reise til Trondheim for en medisinsk sjekk i løpet av de nærmeste dagene. Echo skriver også at Rini Coolen og Stig Inge Bjørnebye skal se på spanjolen som den perfekte spilleren for en sentral midtbanerolle i RBKs spillestil.

Pedro Chirivella er en 21 år gammel midtbanespiller som kom til Liverpools ungdomsakademi som 16-åring. Etter flere utlån i Nederland har Chirivella fortsatt ikke klart å spille seg inn på Liverpools A-lag.

Natt til søndag fikk han en halvtime på slutten av kampen da Liverpool slo Manchester United i treningskamp.

Nå kan Rosenborg være neste stoppested for spanjolen.