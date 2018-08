Ilagt tvangsmulkt på 1000 kr dagen for ulovlig bygging

Som en siste utvei er ekstrapoeng nødvendig for bedre kjønnsbalanse på universitetet

I Trøndelag er Matfestivalen like kjent som Audi

Lastebil mistet to meter lange stålbiter på E6 - kjørte videre

Festivaler over hele landet melder om storstilt billettsvindel

Venter 20 000 besøkende i Stjørdal under Landsskytterstevnet

To trønderske ølbryggeri samarbeider om heltrøndersk øl med stjørdalsgjær

Østigård og Udo forsvinner fra Viking – Even Østensen får tilbud

I torsdagens papirutgave skrev Adresseavisen om at italienske Atalanta har fått øynene opp for RBKs Anders Trondsen. I en stikktittel på forsiden står det «På vei bort fra RBK». Det har vi ikke grunnlag for å konkludere med, da det kan være langt fra interesse til en faktisk overgang.