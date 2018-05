Rosenborg legger press på Brann - Trondsen senket gamleklubben

Saken oppdateres.

STABÆK - ROSENBORG 0–1

BEKKESTUA: Etter å ha testet både «sidespisser» og nye roller på midten bestemte Kåre Ingebrigtsen seg for noen dager siden for å gå tilbake til klassisk RBK-formasjon. Og for å bli der.

I den samme planen handler det om å ta større sjanser offensivt – og heller stå igjen med færre folk bak. Noe som ga en tidvis spinnvill kamp i Bærum.

50 minutter på Nadderud: Etter en underholdende 1. omgang, med «kok» foran begge mål, ser Pål André Helland opp. Crossen til Yann-Erik de Lanlay helt på motsatt side er på lissa. Han trer ballen videre til Birger Meling, som har kommet susende på overlap. Nicklas Bendtners løp på første stolpe åpner plass for indreløper Anders Trondsen, som kommer inn i boksen rett bak ham.

Pang. 0-1.

Trondsen var Stabæk-spiller frem til 2015. Han feiret scoringen med å hysje mot hjemmefansen. Det ble ikke godt mottatt.

– Det smakte ekstra godt å bli matchvinner her. Alle vet at de der (Stabæk-fansen) ikke liker meg mer. De synger mye rart til meg. Da må jeg få lov til å ta igjen, sa Trondsen til Eurosport.

– Det tenner meg enda mer, så jeg må nesten takke Stabæk-fansen for det, la han til.

Fortsatte å angripe

Det som skjedde etter scoringen, er kanskje like interessant. Særlig med tanke på det som ble sagt på Brakka etter det grundige møtet spillere og trenere hadde etter «Ranheim-smellen».

For i stedet for å legge seg bak, forsøke å ro inn ledelsen og dermed bli passive, som i Bodø, Skien og i Drammen, så man at Mike Jensen og Trondsen fortsatte å knalle til i duellene. Man så en angrepstrio som måtte jages ned i press igjen. Og: Man så et Rosenborg som fortsatte å angripe.

Ti minutter før full tid tok imidlertid hjemmelaget over kampen mer igjen, og Rosenborg senket seg.

Men i sum: Det blir nok et helt annet type møte på Brakka denne mandagen, enn for én uke siden.

Tilbake til basisen

- Vi blir nok å se mer i vanlig 4-3-3, med vinger. I hvert fall i den perioden som kommer nå, sa RBK-trener Ingebrigtsen til Adresseavisen fredag ettermiddag.

Om avgjørelsen som ble tatt i møtet mellom spillere og trenere mandagen etter Ranheim-kampen.

Da hadde RBK vært gjennom noen uker med Nicklas Bendtner som «sidespiss» sammen med Alexander Søderlund, og også hvor man hadde snudd v-en på midtbanen – med Bendtner i «tier-rollen».

I det samme møtet ble man enige om at noe også måtte gjøres med aggressiviteten, og det som har vært det store spørsmålet denne våren: «Feigheten» etter selv å ha scoret mål. Planen ble at man nærmest skal «overdrive» det høye presset. Og heller å tåle å bli satt opp «mann-mann» defensivt.

I sum ga dette 45 svært åpne minutter da RBK søndag kveld skulle sette planen i praksis. Men også en omgang hvor Rosenborg gradvis overtok kampen etter pause.

Jo, da, Franck Boli kommer nok til å behøve innsovningstabletter etter de to giga-sjansene han svidde tidlig: Den ene i stolpen for åpent mål. Den andre avverget en oppofrende Even Hovland på streken, etter at Andre Hansen var blitt passert begge gangene.

Samtidig var RBK selv langt mer framover-rettet i sitt eget spill. Indreløperne Jensen og Trondsen var mye involvert rettvendt og fikk tredd opp kantene sine. Og både Trondsen, med et godt skudd, og Pål Andre Helland, med en heading fra kloss hold, var svært nære ved før 20 minutter passert.

Aller nærmest var imidlertid Tore Reginiussen, da han headet en corner i tverrliggeren etter 35 minutters spill.

Reginiussen nære igjen

Etter Trondsens scoring ti minutter inn i omgangen fortsatte altså RBK å stå høyere i banen enn etter ledelser så langt i vår. Det ga Stabæk noen kontringer, men om Boli sover dårlig i natt, vil nok også Reginiussen tenke litt på sine muligheter.

Først en heading rett utenfor, så da en god Vegard Hedenstad-corner skled rett foran panna til stopperen – som sto helt blank inne i feltet.

Mot slutten – i desperat jakt etter utlikning – yppet Stabæk seg noe igjen. Dog uten at det ble mer enn Jeppe Moes brukbare forsøk på overtid - som Andre Hansen slo til corner.

Dermed holder RBK avstanden til Brann, men antakelig like viktig i RBK-garderoben sent søndag kveld:

Etter å ha spilt mer fremoverrettet fotball igjen.