I noen få sekunder onsdag kveld var Manchester City-fansen i himmelen og i semifinalen av Champions League.

To minutter på overtid satte Raheem Sterling inn det som alle trodde var vinnermålet, men etter et halvt minutt med jubling strakte dommer Cüneyt Cakir fra Tyrkia hånden i været og markerte for offside.

– Hjertet stanset. Verden sto stille. For en kamp vi fikk servert, sa Jon Hartvig Børrestad i TV 2-studioet etter at kampen var ferdig.

– Berg- og dalbane

Ekspert og tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland var også svært imponert over kampen.

– Jeg føler meg privilegert som elsker fotball når vi får servert sånne kamper. Da er det verdt alt. For en berg- og dalbane av følelser for alle involverte. Her var det eufori for Manchester City frem til øyeblikket hvor målet skal sjekkes ved hjelp av VAR. Den mest episke kvartfinalen noensinne, sa Brede Hangeland på TV 2.

Erik Thorstvedt har selv spilt flere år på Tottenham, og var selvsagt svært fornøyd med utfallet av den dramatiske kampen.

– Vi kan nesten si det slik at Tottenham har slått ut et bedre lag. Men når det virkelig gjaldt, da var de best. Det gjør seieren enda deiligere. En kamp på øverste hylle. Det var drama hele tiden. Respekt til Tottenham som sender ut et ellevilt godt fotballag, selv om de har et skadeskutt mannskap, sa Thorstvedt på TV 2.

Historisk

Kampen var minst like dramatisk i den andre enden. Allerede etter 21 minutter sto det 3–2 etter to mål av Heung-min Son og Raheem Sterling, og et mål av Bernardo.

Aldri før har to spillere scoret to mål i løpet av de første 21 minuttene av et Champions League-oppgjør.

Dramatikken fortsatte også i andre omgang. Først økte Sergio Agüero til 4–2 før Fernando Llorente scoret det til slutt avgjørende målet i det 73. minutt. Også den scoringen ble utsatt for nøye undersøkelser av dommerne, men Cakir bestemte til slutt at det ikke var hands.

Kampen føyer seg absolutt inn i rekken som en av de mest dramatiske kampene i Champions League-historien. Masse mål, omstridte dommeravgjørelser og VAR-bruk, et annullert overtidsmål, og avgjørelse på bortemålsregelen.

Til slutt kunne Tottenham juble over å ha kommet seg til semifinalen i Champions League for første gang. Ikke siden 1962 har de vært i semifinalen i den gjeveste fotballturneringen i Europa, som da het Serievinnercupen.

Her er noen av reaksjonene etter kampen:

Gary Lineker, tidligere fotballspiller, nå fotballekspert i England:

One of the greatest, most enthralling, dramatic and emotional games of football I’ve ever been at. Congratulations @SpursOfficial and well played @ManCity. You were both a credit to our wonderful sport. 👏👏👏 — Gary Lineker (@GaryLineker) April 17, 2019

Direktør for kommunikasjon og samfunn, NFF, Svein Graff.

Fullstendig galskap. Utslitt. Orker ikke mer. VAR er guds gave til fotballen. #coys — Svein Graff (@SveinGraff) April 17, 2019

Petter Myhre, fotballekspert for TV 2:

Galskap. Da tar jeg en dusj😳😳 — Petter Myhre (@Petter_Myhre) April 17, 2019

Harry Kane, Tottenham-spiller, for øyeblikket skadet:

Fotballansvarlig i Times Sport, Henry Winter:

Pochettino screams for joy. Amazing, unforgettable game. pic.twitter.com/B8G0KANLjN — Henry Winter (@henrywinter) April 17, 2019

Rory Smith, fotballjournalist for NY Times:

That minute - Sterling's goal, the bedlam, the desolation, the pause, the hush, the bedlam, the desolation - is genuinely one of the most remarkable things I've ever seen. — Rory Smith (@RorySmith) April 17, 2019

Viking-spiller Kristian Thorstvedt: