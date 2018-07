– Det smarteste RBK nå kan gjøre, er å smelle et kjempenavn i bordet. Da vil dette være glemt.

Har solgt over 17 000 runder minigolf

Hoftun snakker ut om sparkingen: – Rart at Koteng ikke har kontaktet meg

Torsdag ettermiddag kom beskjeden om at Kåre Ingebrigtsen hadde fått sparken som trener for Rosenborg Ballklub.

«Bruttern» hadde ansvaret på Lerkendal i nesten nøyaktig fire år, og ledet klubben til tre seriemesterskap, to cupgull og to gruppespill i Europaligaen. Det var ikke godt nok for RBK-styret.

- I Rosenborg etterlyser vi utvikling hele tiden. Vi skal bli bedre og bedre, og grunnen til at vi kastet Kåre nå er fordi vi tror at potensialet med ham som trener ikke er høyt nok for det vi vil oppnå, sa styreleder Ivar Koteng til Adresseavisen.

– Ingen kandidater

Akademisjef Rini Coolen tar over trenerjobben foreløpig. Torsdag sa Koteng at klubben ikke har noen langsiktig trenerløsning på plass. Han gjentok beskjeden under Adresseavisens direktesending fra Lerkendal fredag.

– Det finnes ingen liste over kandidater, sier Ivar Koteng.

Fotballekspert i TV 2, Jesper Mathisen, tror ikke at det stemmer.

– Rosenborg hadde aldri gjort dette hvis de ikke har navn på blokka. De har sondert terrenget og venter nok litt, men så tipper jeg det kommer en ny trener. Det lureste RBK nå kan gjøre er å smelle et kjempenavn i bordet, da vil dette være glemt, sier Mathisen.

Mangeårig kommentator i Viasat, Roar Stokke, er langt på vei enig.

– Jeg tror Rosenborg har kommet langt i en prosess med tanke på hvem de vil ha. For alt vi vet er navnet klart, men av respekt for Kåre, så venter de, sier Stokke.

– Egentlig litt kult

Meningene har vært delte rundt omkring i fotball-Norge etter at RBK-trenerens avgang ble kjent. Jesper Mathisen sier at avgangen kom overraskende.

– Det har lugget litt i år og det har ikke vært Rosenborg som man har vært vant til å se dem. Men jeg hadde ikke forventet at de skulle foreta seg noe nå, sier den tidligere Start-spilleren.

Mathisen har sett stagnasjon i prestasjoner og utvikling denne sesongen, men mener Rosenborg nå spiller et svært høyt spill.

– Jeg klarer å se hva RBK tenker. Men nå har de lagt hodet på blokka. Egentlig er det litt kult at vi har norske klubber som har slike krav, sier han.

Fredag ettermiddag kom RBK-spillerne selv med en uttalelse der de sier at de er «monumentalt uenig i styrets beslutning» om å sparke Ingebrigtsen. Det fikk Mathisen til å reagere slik på Twitter:

Det er ikke spillerne som skal bestemme hvem som skal være trener i RBK, men at ikke styret har hatt noe som helst dialog med et par av spillerne er latterlig. Koteng har ikke bare lagt hodet på blokka, han har lagt hele seg på blokka. Sammen med et par andre av de som bestemmer. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) July 20, 2018

Roar Stokke, som kommenterte Rosenborgs kamper i Mesterligaen i en årrekke, sier at avskjedigelsen av Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Erik Hoftun har med mekanismer i fotballen å gjøre.

– Jeg ser at veldig mange er overrasket over at det skjedde. Det ble ikke jeg. Spennet er ikke stort mellom å være geniforklart og idiot. Jeg tror det er viktig å se det store bildet, og det store bildet i RBK er den «plagsomme» arven etter det Nils Arne Eggen gjorde.

– Enorme krav

Stokke peker på at prestasjonene i gullalderen under Eggen gjør at kravene i Rosenborg er enormt høye.

– Seriegull, cupgull, Champions League og underholdende fotball. Det er målekriteriene og de ubarmhjertige kravene til de som trener Rosenborg, sier han.

Pengene i den internasjonale fotball har gjort dominansen til gigantklubbene enda større, og nåløyet for å kvalifisere seg for Mesterligaen blir smalere for hvert år.

Jesper Mathisen mente at RBK nådde et maksnivå da de slo ut Ajax og nådde gruppespillet i Europaligaen i fjor.

– Folk må se at tidene har forandret seg. Dersom Rosenborg vinner serien og kommer til Europaligaen er det en fantastisk prestasjon. Vi håper selvfølgelig på Champions League, men jeg kan ikke se at det skal skje, sier han.

Roar Stokke mener at fotball-Trondheim burde kvittet seg med kravene om mesterligaspill for lenge siden.

– Det er umulig å gjenskape den perioden, men ikke umulig å gjenskape fantastiske øyeblikk. Det er mulig for Rosenborg å komme tilbake i gruppespill i Mesterligaen, sier Stokke.

– Det er kravet, og det har ikke RBK klart. Tror da ledelsen at Kåre har noe mer å tilføre slik at klubben tar neste steg? Der har de kommet fram til et nei, sier han, og tilføyer:

– Jeg tror på Rosenborg når de sier at det er det eneste spørsmålet de har stilt seg.

– Vondt for klubben

Roar Stokke tror at styreleder Koteng har hatt det vanskelig før han meddelte Ingebrigtsen den vonde beskjeden.

– Jeg tror det er mye verre å avsette en lokal trener som har gjort så god jobb som Kåre, og tror det er vondt i hele klubben å måtte gjøre det, sier han, og tror at avskjedigelsen møter lite forståelse blant folk.

– De ser ikke bak mesterskapene og pokalene, og ser ikke det overordnete ansvaret styret har. Kåre har tatt frem en del av det Nils Arne ble husket for, og det Kåre har gjort kan vanskelig toppes. Men for Rosenborg er ikke det som ble gjort i går, godt nok i morgen, sier Roar Stokke.

Han er smått bekymret for fotballens utvikling.

– Det har blitt så unyansert. Men mesteparten befinner seg mellom suksess og fiasko. Kåre har ikke blitt noen dårligere trener. Her er det snakk om loven om suksessmetning, noe Nils Arne aldri tillot, sier Stokke.

Mathisen passer på å hylle Kåre Ingebrigtsen for jobben han gjorde med RBK over fire år.

– Kåre er en mann å bli glad i. Han har vunnet mye og skapt et lag folk blir sjarmert av. Det har blitt en enorm kraft i et fullt Lerkendal. Det tror jeg har mye å gjøre med at Kåre er så folkelig som han er, sier sørlendingen.