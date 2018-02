– Disse tre klubbene skal ha jaktet på Bendtner i vinter

Helland: – Vi ligger bedre an enn det ser ut som

Saken oppdateres.

Han var «1960-tallets Ciljan» og debuterte for Norge som 20-åring tilbake i 1964, Harald Sunde. Mens han ennå spilte for Nidelv på nivå to i norsk fotball.

Etter 1966-sesongen gikk han imidlertid til RBK, hvor han ble en del av det legendariske «radarparet» sammen med Odd Iversen.

I denne ukes Rasmus&Saga snakker Sunde om tida med Iversen, som blant annet var ønsket som rekkekamerat til Johan Cruyff.

Sunde snakker også om hvorvidt Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund har potensial til å bli det samme, dersom RBK spiller den formasjonen Sunde selv ville ha valgt.

Vikar i rorbua

Sunde var også med å redde RBK etter nedrykket i 1977, og har siden hatt en rekke roller i klubben, både som assistenttrener, juniortrener og materialforvalter.

73-åringen ga seg i 2011, og er i dag pensjonert fotballspiller med gullklokke rundt armen.

Vi snakker ellers om at det internasjonale overgangsvinduet er stengt, og om ryktene som svirret rundt Nicklas Bendtner de siste dagene.

Franske Bordeaux var én ting, men andre klubber skal også ha vært frampå og luktet på dansken.

Vi diskuterer også framtidens spillerutvikling i klubben, hvordan RBK bør framstår i treningskamper mot lokal motstand - og: Tore i Rorbua har fått vikar.

Hvem som leverer - og kvaliteten på leveransen - får du i denne ukes podkast!

Slik lytter du:

Du kan høre Rasmus&Saga ved å klikke her, eller på bildet øverst i saken.

Du kan også lytte og abonnere på Rasmus&Saga i Itunes.