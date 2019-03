– Folk får si hva de vil, men jeg hadde likt å se dem takke nei i samme situasjon

Her får retten se stua hvor dobbeltdrapet skjedde

OLIVA: Når det norske landslaget starter EM-kvalifiseringen på Mestalla i Valencia lørdag kveld, er det ingen som har reist lenger enn Ole Selnæs og Ola Kamara.

12 timer brukte de to på den 11.000 km lange turen fra kinesiske Shenzhen, en storby med rundt 10 millioner innbyggere. Der har duoen startet på hvert sitt svært lukrative fotballeventyr.

– Jeg så på det som en utrolig kul mulighet. Det er en fantastisk bra by, et lag som er veldig hardtsatsende og veldig gode trenere. Så er det bra økonomisk for min del, så det er mange plusser, forklarer Selnæs på spørsmål om hvorfor han byttet ut spill i den franske toppserien med Kina.

Ifølge flere norske medier vil han tjene 100 millioner kroner de tre neste årene.

– Var det et tilbud det var umulig å si nei til?

– Folk er forskjellige, men for meg var det. Ikke bare på grunn av pengene, men det som ble en fantastisk totalpakke for meg. Folk får si hva de vil, men jeg skulle likt å se dem takke nei i samme situasjon, sier trønderen.

Shenzhen FC Fotballklubb i byen Shenzhen, som har rundt 10 millioner innbyggere. Ligger i den kinesiske provinsen Guangdong. Stiftet 26. januar 1994 Spiller på Shenzhen Universiade Sports Center, som tar 60.334 tilskuere. Manager: Juan Ramón López Caro (som tidligere har trent blant andre Real Madrid) Spiller i den kinesiske toppdivisjonen

Fikk en drømmestart

Han innrømmer at den kinesiske ligaen ikke holder samme nivå som den franske, men er ikke enig med dem som mener at det er et tegn på manglende ambisjoner.

– Det går helt fint for meg at folk har ulike meninger. Det er fortsatt en bra liga og et sted hvor man kan utvikle seg videre. Uten tvil. Det er massevis av gode spillere. Jeg tror ikke folk som uttaler seg vet hvilket nivå ligaen har, sier Selnæs.

Han fikk en fantastisk debut i den røde drakten, med to mål og en målgivende pasning i 3–1-seieren over Hebei China Fortune.

– Det var utrolig godt å komme i gang på en slik måte, for det er ingen tvil om at det er store forventinger til meg, i og med at det var en dyr overgang.

Ingen landslagsproblemer

Kamara på sin side meldte overgang fra LA Galaxy. Ifølge nettstedet til den amerikanske ligaen vil han tjene 70 millioner kroner i løpet av de tre neste årene.

– Jeg er fornøyd med den økonomiske pakken, sier Oslo-gutten.

Han frykter ikke at landslagsplassen skal ryke fordi han nå bor langt borte fra Europa.

– Kineserne ønsker å gjøre sitt landslag bedre, derfor har ligaen spillefri uken før landslagssamlinger. Da får man i realiteten to uker fri inn mot kampene. Reisingen blir ikke noe problem ettersom du kan reise tre-fire dager tidligere, sier Kamara.

Ole Kristian Selnæs Født: 7.7.1994 i Trondheim Klubber: Rosenborg, Saint-Étienne, Shenzhen Posisjon: Midtbane Landskamper/-mål: 23/2

Ola Kamara Født: 15.10.1989 Klubber: Stabæk, Hønefoss (lån), Strømsgodset, Ried, 1860 München (lån), Austria Wien, Molde (lån), Columbus Crew, LA Galaxy, Shenzhen Posisjon: Spiss Landskamper/-mål: 13/6

Presidentens drøm

Han har allerede merket seg at satsingen på det kinesiske landslaget har høy prioritet i sitt nye hjemland. Mange peker på president Xi Jinpings store ambisjoner når de skal forklare den enorme satsingen stormakten har hatt på fotball de siste årene.

Presidenten la frem drømmene sine første gang i 2011. De kan deles i tre, og alle handler om VM. For det første vil han at landet igjen skal delta i mesterskapet. Det har kun skjedd én gang, i 2002. Deretter vil han at Kina skal arrangere VM, og til slutt skal landslaget være så bra at det kan vinne hele turneringen.

Dit er det imidlertid langt frem. Nå er de i en fase med voldsomme investeringer. Nordmennenes klubb eies av Kaisa Group, som driver med eiendomsutvikling.

Ifølge flere kommentatorer må de styrtrike, kinesiske konsernene investere i Xis fotballplan for å være med i konkurransen om de mest lukrative kontraktene.