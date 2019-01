– For ille at Haugesund får tre milllioner for Horneland

Har aldri skjedd i Norge før: – Er fortsatt et gubbevelde

Saken oppdateres.

Eirik Horneland.

Ansettelsen. Prosessen. Og RBKs omdømme etter en uke med fram og tilbake før 43-åringen endelig ble klar.

Dette er naturligvis det store samtaletemaet i årets første «Rasmus&Saga».

Dagen etter at klubbene ble enige i «Horneland-saken», som gjør at RBKs nye trener kan starte jobben på Lerkendal allerede onsdag, har vi invitert to med meget klare meninger om saken:

Adressas børssetter Kai Bardal, som snakker om hva vi nå kan vente oss av Rosenborg ute på matta den kommende tiden.

Og Espen Viken, som snakker om ansettelsen sett fra supporterhold.

Hva tenker man om Horneland og hans assistent Karl Oskar Emberland? Og hva tenker man om trenerjakten generelt?

Italiensk trener

Underveis snakker også Bardal om en internasjonalt anerkjent trener som henvendte seg til ham direkte i fjor sommer - for å høre om RBK kunne være interesserte.

Vi er også innom overgangsvinduet, som åpner i disse dager.

Hvor nære er Gjermund Åsen et RBK-comeback? Og hva må til for at Ciljan ikke reforhandler med Hertha Berlin, men kommer hjem i stedet?

Slik lytter du

Du kan høre Rasmus&Saga ved å klikke her, eller på bildet øverst i saken.

Rasmus&Saga finner du også i Spotify og Itunes.