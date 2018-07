– Gutter på motstanderlaget sa «haha, de har ei jente på laget». Da vi begynte å spille, ble det stille.

- For mange bønder har sommeren utviklet seg til en krisesituasjon

Saken oppdateres.

Norge har imponert stort så langt i J19-EM i Sveits. Fredag venter en av gullfavorittene, Tyskland, i semifinalen.

Bryne-jenta Andrea Norheim kan fort få en hovedrolle. 19-åringen er Norges toppscorer med to mål så langt i mesterskapet.

– Jeg synes vi har levert veldig bra til nå i mesterskapet. Vi har fått ut potensialet vårt, og seirene mot Spania og Frankrike var sterke. For min egen del føler jeg at jeg har bidratt godt for laget, sier Norheim.

Nå spiller hun med og mot jevngamle jenter, men i mange år var hun en av gutta.

ANDREA NORHEIM: Født: 30.01.1999 (19 år) Posisjon: Offensiv midtbane/spiss Klubb: Piteå (Sverige) Tidligere klubb(er): Bryne, Klepp og Lyon (Frankrike) Spilletid denne sesongen: 11 kamper for Piteå i Damallsvenskan. 2 mål.

Trente med suksesslag

Fra Norheim var seks år gammel trente hun med guttelaget til Bryne, som etter hvert skulle vise seg å bli en helt spesiell generasjon.

Her spilte hun sammen med Molde-kometen Erling Braut Håland og Viking-talentet Tord Johnsen Salte. Også Andreas Ueland og Adrian Berntsen fra Bryne-laget har aldersbestemte landskamper for Norge.

Hos rødtrøyene fra Jæren fikk Norheim matchet seg på et lag som var bra på landsbasis, helt frem til hun gikk til Klepp i Toppserien som 15-åring.

Bryne-lagets trener den gang, Alf Ingve Berntsen forklarer hva han tror suksessen skyldes.

– Vi tok alle spillerne på alvor, uansett nivå. Samtidig var det mange gode støttespillere i og rundt laget. Vi prøvde å inspirere spillerne til å trene mye uorganisert. De beste gjorde det, de spilte nærmest gatefotball i helgene, sier Berntsen.

– Jeg hadde aldri vært på det nivået jeg er på i dag om jeg ikke hadde trent med guttelaget til Bryne. Vi hadde et veldig bra treningsmiljø og dyktige trenere, sier Norheim.

– På hvilken måte var det bra for utviklingen din?

– Alt ble forsterket. Både fysisk, teknisk og taktisk. Det gikk raskere, jeg måtte være smartere, jeg måtte være tøffere, forklarer hun.

– Var det noen ganger krevende å være jente på et guttelag?

– Jeg hadde jo vært en del av treningsgruppen siden jeg var seks år gammel, så for meg var det aldri et problem. Det var helt naturlig. Men det hendte at gutter på motstanderlagene lo og sa «haha, de har ei jente på laget». Men da vi begynte å spille, ble det stille, sier 19-åringen.

Suksesslagets trener bekrefter historien. Berntsen trente Norheim i ti år.

– Fram til i 10–11-årsalderen hendte det ofte at motstanderne lo og påpekte at Bryne hadde ei jente på laget. Men det var bare frem til hun gikk i den første duellen. Etter det ble det stille. Fra 12-årsalderen avtok det, og de fleste på motstanderlagene hadde fått med seg at hun va god, sier Berntsen.

Han utdyper:

– Hun spilte ikke med oss fordi hun var jente, men fordi hun var god nok. Hun holdt et veldig høyt nivå, selv på eliteturneringer mot Norges beste guttelag. Vi behandlet henne ikke annerledes, og hun fikk tilbakemeldinger på lik linje med de andre.

Skiller seg ut

Den offensive midtbanespilleren skiller seg ut på landslaget. Norheim er nemlig den eneste i J19-landslagets EM-tropp som spiller for en klubb utenfor Norges landegrenser.

Hun spiller til daglig for det svenske topplaget Piteå.

Allerede 17 år gammel valgte stortalentet å forlate Toppserie-laget Klepp til fordel for den franske gullgrossisten Lyon i 2016.

– Det var tøft i starten, og jeg var veldig usikker på om jeg egentlig var klar for å dra til utlandet så tidlig. Men det var en vanesak. Etter hvert ble jeg vant til å klare meg selv. Jeg lærte utrolig mye på kort tid, sier hun.

Det har vært store diskusjoner i norsk fotball om unge talenter bør dra til utlandet tidlig, eller satse på spilletid i hjemlig serie.

Norheim er ikke i tvil.

– Om du vil lykkes på det høyeste nivået, vil jeg anbefale andre unge spillere å gjøre det samme. Om du vil bli aller best, så tror jeg ikke nivået i Toppserien er bra nok. Jeg føler jeg har tatt store steg i utlandet, sier Norheim.

Lagvenninne med Hegerberg

Lyon er verdens beste fotballklubb på kvinnesiden. De har 12 seriemesterskap på rad i fransk fotball og har vunnet Champions League de tre siste årene.

I FIFAs nylige nominasjon av årets spillere i verden, var hele seks av ti nominerte fra Lyon. Én av dem var Ada Hegerberg, som var lagvenninne med Norheim i Lyon.

– Jeg lærte veldig mye av Ada, og hun er utrolig flink på sitt område. Men i en storklubb som Lyon lærte jeg ikke bare av henne, men av mange, forteller Norheim.

Etter halvannet år i Lyon, valgte Norheim å forlate klubben.

– Jeg fikk for lite spilletid, og syntes ikke nivået på reservelaget var høyt nok. Jeg ville videre for å fortsette utviklingen, forklarer Norheim.

Serieleder i Sverige

Ferden gikk videre til svenske Piteå, en liten by nordøst i Sverige. Laget leder Damallsvenskan etter elleve kamper.

Norheim har laget to mål til nå denne sesongen.

– Jeg hadde noen tilbud fra Norge, men jeg tror den svenske ligaen er bedre og jevnere. Jeg trives godt i utlandet, og hadde hørt veldig mye bra om Piteå. De er gode på spillerutvikling og satser på talenter, sier Norheim, som foklarer at hun kun fokuserer på fotball og skole mens hun bor i Sverige.

Høster lovord

Fredag håper Norheim å ta i bruk styrkene og ferdighetene hun har lært av å være i utlandet og trene med guttelag i ung alder.

Mot Tyskland venter en tøff nøtt, som Norge må knekke for å ta seg til sin første finale i J19-EM siden 2011.

Landslagssjef Nils Lexerød forteller at Norheim er en viktig brikke på Norges lag.

– På sitt beste er hun i stand til å påvirke utfallet av en fotballkamp. Andrea har bra forståelse for spillet, har fint teknisk repertoar og er en god avslutter. Hun har blitt en lagspiller og er ofte involvert i det som skapes offensivt, forklarer Lexerød.

Norges vei til semifinalen: Norge - Spania 2–0 Frankrike - Norge 0–1 Sveits - Norge 3–1 Norge vant gruppe A og møter Tyskland (nummer to i gruppe B) i semifinalen. Finalen spilles mandag 30. juli.

Drømmer stort

Norheim innrømmer at hun gleder seg til fredagens EM-semifinale, som spilles i sveitsiske Biel.

– Det blir en beintøff kamp. Men vi skal ha fokus på oss selv og jobbe knallhardt sammen. Da kan det gå, sier hun.

Selv om 19-åringen allerede har spilt to år i storklubber, har hun ingen planer om at karrieren skal stoppe der.

– Drømmen er å komme på A-landslaget og ta steget ut til en virkelig toppklubb igjen. Da vil jeg ikke bare sitte på benken, men spille fast, avslutter stortalentet.

Norge-Tyskland starter kl. 14.00 fredag.