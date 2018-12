Her har Tore den store reddet Rosenborg fra historisk smultring

Hegerberg visste at hun fikk prisen to uker før utdelingen

Saken oppdateres.

RB LEIPZIG-ROSENBORG 1–1

LEIPZIG: Aldri før har Rosenborg gått gjennom et gruppespill i Europa med færre enn to poeng. Torsdagens bortemøte mot knallsterke RB Leipzig var siste halmstrå for å unngå smultringen i poengkolonnen også denne gangen, men det så ikke ut til at det skulle lykkes for Rosenborg.

André Hansen leverte en ny strålende forestilling i Europa, men det så ut til at Matheus Cunhas heldige scoring to minutter ut i den andre omgangen skulle være nok til å sikre hjemmelaget seieren.

Men det var før Tore Reginiussen brukte alle kreftene i hele verden, brøytet seg frem og stanget inn utligningen like før full tid.

Dermed fikk Rosenborg med seg et poeng i Europaligaen. Og RB Leipzig mistet avansementet fem minutter før slutt.

– Da jeg først var der oppe og fikk et så perfekt innlegg, var det ingen tvil. Da skulle ballen i mål, sa Reginiussen til TV 2 og la til:

– Vi fikk kjørt oss i perioder, og det var tøft. Det var en voksen kamp, men vi prøvde. I lange perioder sto vi godt. Dette betyr mer enn det ene poenget. Å gå gjennom gruppespillet uten poeng ser ikke pent ut. Ett poeng er ikke bra det heller, men det er adskillig bedre enn null.

Store sjanser på direkten

Det tok ikke en gang to minutter før årets RBK-spiller André Hansen viste hvorfor han er kåret til nettopp det.

Hjemmelaget kom rundt på høyrekanten og fikk lagt ut i feltet til Jean-Kevin Augustin. Tomålsscoreren fra oppgjøret på Lerkendal fikk til en god avslutning fra rundt fem meter. Skuddet hadde retning mål inne ved Hansens venstre stolpe, men keeperen var lynraskt nede og fikk slått ballen unna.

Det var ingen tvil om hvilke planer Leipzig hadde for dagen. Tyskerne måtte vinne for å ha mulighet til å ta seg videre fra gruppespillet i Europaligaen, og kjørte på fra start.

Hansen sto frem med en ny god redning, nok en gang på avslutning fra Augustin, etter åtte minutter, og holdt Rosenborg inne i kampen. Men tonen var tilsynelatende satt.

Dødballsjanser

RBK maktet imidlertid å justere seg inn etter den tunge starten, og holdt mer på ballen de neste ti minuttene. Det resulterte i flere gode dødballmuligheter der de med litt presisjon kunne gjort livet surt for Leipzig.

Det var imidlertid fortsatt hjemmelaget som skapte de største sjansene. Og Hansen ryddet opp gang på gang, noen ganger også med hjelp fra Tore Reginiussen.

Som da Bruma gjorde Erlend Dahl Reitan småsvimmel på backen, før han fikk ballen inn til Matheus Cunha på kloss hold. Reginiussen var tett på angrepsspilleren, som gikk i bakken i duellen med RBK-stopperen. Hjemmelaget ropte på straffe, som ved flere andre anledninger i den første omgangen, uten at den ukrainske dommeren ga dem medhold.

Rosenborg sto imot, men Leipzig satte inn et skikkelig trykk mot slutten av den første omgangen. Og like før pause var det fryktelig nære ved at ballen hang i nettmaskene bak Hansen. Kaptein Willi Orban møtte en corner fra høyre, og midtstopperen vant duellen med Anders Konradsen i feltet. Headingen smalt imidlertid i tverrliggeren, og Rosenborg slapp med skrekken.

Dermed kunne de gå inn i garderoben med 0-0 på resultattavlen, etter det som hadde vært en av Rosenborgs sterkeste omganger i Europa denne høsten – uten at det sier så fryktelig mye.

Uheldig

Men drømmen om en europeisk bragd skulle ikke vare langt ut i den andre omgangen. Toppklubben fra Bundesligaen satte inn et press på direkten, og to minutter ut i omgangen måtte Hansen kapitulere. Matheus Cunha kom til skudd fra skrått hold i sekstenmeteren, ballen gikk via Tore Reginiussen og skiftet såpass retning at Rosenborg-målvakten ble satt ut av spill. Kulen havnet i nettet, og hjemmelaget gikk opp i 1-0.

Tyskerne beholdt taket på kampen, og kun en enorm Hansen-redning hindret 2-0 like etter at timen var passert.

Yussuf Poulsen fikk ballen til venstre i feltet, og dansken sendte avgårde en sterk avslutning mot Hansens venstre stolpe. Sisteskansen måtte ut i full strekk, og fikk så vidt touchet borti ballen, slik at den slo i stolpen i stedet for å havne i buret.

Stor Adegbenro-sjanse

Tjue minutter før slutt kunne Rosenborg sjokkert hjemmefansen. Nærmest ut fra intet kjempet Samuel Adegbenro seg til en god avslutningsmulighet fra sekstenmeterstreken. Nigerianeren brente til og traff godt. Så godt at keeper Yvon Mvogo måtte kaste seg i hele sin lengde for å avverge. Birger Meling var først på returen, men satte ballen utenfor.

Keeper Hansens redningsshow var heller ikke over.

Med drøyt ti minutter igjen å spille ble Poulsen spilt gjennom alene med Rosenborg-keeperen. Men Hansen var raskt ute og gjorde seg stor, og reddet Poulsens avslutning på strålende vis. Mens den danske spissen ristet oppgitt på hodet.

Reginiussen i full styrke

Men så kom likevel det store sjokket. Fem minutter før slutt leverte Rosenborg strålende angrepsfotball. Birger Meling driblet seg til dødlinjen, og la ballen inn mot bakerste stolpe. Der viste Tore Reginiussen hvor giftig han kan være som avslutter. Stopperen brukte alt han hadde av muskler, og var først på ballen. Hodestøtet fant veien til nettet og Rosenborg utlignet.

Til seierssikre tyskeres store fortvilelse, for plutselig så de avansementet i Europaligaen glippe mellom hendene.

Dermed fikk Rosenborg med seg et poeng fra kampen i Tyskland. Det burde gi en god start på ferien etter sesongens siste kamp.