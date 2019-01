Leeds-manager innrømmet spionasje – nå blir det full gransking

TIL vurderer byttehandel for å selge Åsen

Saken oppdateres.

Nottingham Forest tilkalte politiet da en Leeds-spion ble avslørt på lagets trening foran lagenes oppgjør i Championship forrige helg.

Bielsa innrømmet glatt at han hadde sendt observatøren og sa at slikt er helt vanlig i argentinsk fotball, der han har sin bakgrunn.

Bielsas lag slo Derby 2–0 og styrket sitt grep om førsteplassen i jakten på opprykk til Premier League.

Ligaen har skrevet brev

Englands fotballforbund (FA) har innledet gransking, og tirsdag fulgte ligaen etter.

– EFL har i dag skrevet til Leeds United og bedt om deres syn på hendelsen i nærheten av Derby Countys treningsanlegg torsdag 19. januar, heter det i en uttalelse fra ligaen.

– Det følger en klage fra Derby, som hevder at en person på oppdrag fra Leeds prøvde å observere en lukket treningsøkt dagen før de to klubbene skulle møtes i serien.

Brudd på løfter

Det legges til at EFL vil vurdere saken opp mot sitt regelverk. Det pekes på at spionasjen trolig er brudd på løfter i et dokument alle EFL-klubbene sluttet seg til i fjor sommer, der det blant annet loves ikke å gjøre noe som kan sette fotballen i vanry.

– Avgjørelsen om å gå videre med saken i en formell gransking er resultat av Leeds-manager Marcelo Bielsas innrømmelse i et intervju med Sky Sports av at personen det klages på handlet i tråd med hans instruks, understrekes det.

Det legges til at man vil koordinere etterforskningen med FA.

(©NTB)