– Liverpool-talentet har takket nei til Rosenborg

Saken oppdateres.

Rosenborg er blitt sterkt koblet til Liverpool-spilleren Pedro Chirivella den siste tiden.

Men nå skriver avisen Liverpool Echo at spilleren har sagt nei til Rosenborg.

Avisen skriver at Chirivella fortsatt ønsker seg bort fra Liverpool for å få mer spilletid, men at han ønsker å fortsette i England eller Spania.

Klubbene var enige

Den 21 år gamle spanjolen hadde fått tillatelse til å snakke med Rosenborg, og en overgangssum på 2,4 millioner pund (drøyt 25 millioner kroner) skal ha vært avtalt. Denne summen kunne ha steget til 3,5 millioner pund hvis han ble en suksess i Trondheim.

I avtalen som ble fremforhandlet mellom klubbene skal Liverpool også ha sikret seg en gjenkjøpsklausul.

Men ifølge Liverpool Echo har altså midtbanespilleren funnet ut at Rosenborg ikke var det rette for ham likevel.

Flere klubber i engelsk Championship (nivå to) skal være på banen, og også en retur til Spania kan være aktuelt.

Bjørnebye-link

Tidligere har Chirivella vært på utlån til Go Ahead Eagles og Willem II i Nederland. Han har to år igjen av avtalen sin med Liverpool, og står med fem A-lagskamper for Liverpool.

Stig Inge Bjørnebye, sportssjefen til Rosenborg, ser altså ikke ut til å lykkes med å signere spilleren fra klubben han selv har en fortid i.

Rosenborg møter Celtic i Champions League-kvaliken onsdag kveld. Skottene vant 3–1 i den første kampen.