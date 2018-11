– Mange tenkte nok at jeg var mett på pengene, har opplevd det meste og kom for å slappe av

Her sprenger de sammen høyspenttrådene

LJUBLJANA: Da ni års drømmer gikk i oppfyllelse, havnet Tarik Elyounoussi i sentrum.

Sluttsignalet lød fra dommeren, og alle begynte å løpe inn på banen. Elyounoussi visste ikke hvor han skulle gjøre av seg, så han løp han også.

Da han skjønte hva som var i ferd med å skje, begynte han å angre. Han ville snu. Men det var for sent.

– Jeg druknet i folkehavet. Folk dro av meg alt som var. Heldigvis fikk de ikke trusen, sier Elyounoussi til Aftenposten.

Det er gått tre dager siden AIK vant sitt første seriegull i Sverige siden 2009. Elyounoussi er fortsatt høyt oppe etter den ville gullfeiringen som fulgte.

AIK-supportere dro av ham klærne. Noen prøvde å ta av ham skoene. Han ble kysset overalt på kroppen. Rundt ham så han folk gråte.

Landslagsspissen kaster ut superlativer som «helt rått», «vilt» og «høydepunktet i karrieren» for å beskrive opplevelsen.

Det er scener som fortsatt sitter godt i kroppen. Men en kort periode i begynnelsen av banestormingen kjente han på en følelse av frykt.

– Det var noe jeg aldri har opplevd før. Jeg tenkte «hva skjer nå? Har jeg gjort en dårlig kamp? Jeg håper jeg har spilt bra, så jeg ikke får en i bakhodet». Men folk var bare glade, egentlig overglade. Jeg er glad for at jeg fikk oppleve det.

Tarik Elyounoussi Født 23. febuar 1988 (30 år) Kom til Norge fra Marokko som 11-åring Spiller for AIK Har tidligere spilt for Fredrikstad, Heerenveen, Lillestrøm (lån), Rosenborg, Hoffenheim, Olympiakos, Qarabag (lån) Har 51 A-landskamper for Norge.

Supporterhelt

I Stockholm er Elyounoussi blitt en publikumshelt.

I uken inn mot den avgjørende gullkampen ble et klipp av nordmannen hyppig delt i sosiale medier. Det viste en sekvens der han går inn i fire susende taklinger på rad for å vinne ballen. I løpet av de 13 sekundene er han nede i bakken hele tre ganger.

Ett riktigt antiklimax igår men älskar den här viljan att återerövra bollen av Elyounoussi. Visar AIK den viljan emot Kalmar blir det guld. pic.twitter.com/CQf20yivnx — Mohamed Mohamud (@sportvision_) November 5, 2018

«Sånn ser det ut når man spiller med hjertet! Frysninger hver gang», skrev en supporter på Twitter. «Syk innsats. Elsker Elyounoussi», skrev en annen.

Philip Reuterskiöld, nestleder i AIKs supporterklubb sier at det i begynnelsen av sesongen var noen kritiske røster til at Elyounoussi startet hver kamp. Men utover i sesongen er all tvil blitt feid til side.

– Måten han kjemper på, er en viktig grunn til at han er så populær. Han har kriget hvert eneste minutt siden han kom til AIK, og det kommer supporterne aldri til å glemme. Han er en av spillerne som skal takkes mest etter gullet, sier Reuterskiöld til Aftenposten.

Elyounoussi merker at han virkelig har fått fansen i ryggen.

– Mange hadde kanskje trodd at jeg var litt mett. At jeg har vært i utlandet i mange år, er mett på pengene, har opplevd det meste og er kommet til Sverige for å slappe av. Det trodde sikkert de fleste.

– Men jeg er den som løper mest på laget. Det tror jeg supporterne ble litt overrasket over. Jeg tror de elsker det. Da får man litt heltestatus, sier han.

Skadetrøbbel

En annen som har latt seg overbevise, er landslagssjef Lars Lagerbäck. Han innrømmer at 30-åringen er «klart bedre» enn det han først trodde.

Nå håper svensken at Elyounoussi blir klar til fredagens kamp mot Slovenia.

Angrepsspilleren måtte ut med skade da AIK sikret gullet søndag.

Da landslaget onsdag trente på Domžale Sports Park nord for Ljubljana, fulgte han stort sett et eget opplegg langs den ene sidelinjen. Men han «skal gjøre alt» for å bli klar.

Ga Norling klem

Det er ikke første gang Elyounoussi vinner seriegull. Men denne gangen skilte seg kraftig ut.

– I Olympiakos var det forventet at vi skulle vinne. Jeg jublet vilt, mens de andre tok det helt med ro. I Sverige har de tørstet etter gull.

Under gullfeiringen ble trener Rikard Norling hyllet. Kontrasten var enorm til nedturen i Brann.

– Jeg er så glad på hans vegne. Jeg husker at jeg kom inn i garderoben etter kampslutt. Der satt han bakerst og gråt for seg selv. Da gikk jeg bort og ga ham en skikkelig klem.

– Han hadde det vondt i Bergen, hans siste jobb. Samtidig lærte han veldig mye av det. Det er veldig morsomt å se at han får den æren han fikk av supporterne.