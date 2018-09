NFF venter på sesongstart-vurderinger

To pågrepet etter å ha stukket av fra politiet

Det opplyste fotballpresident Terje Svendsen da han møtte pressen på Ullevaal stadion tirsdag formiddag.

Inneværende sesong ble innledet allerede 11. mars. Det skapte mye trøbbel og hodebry i forbundets lokaler. Vinteren hadde på ingen måte sluppet taket på det tidspunktet, og flere kamper måtte flyttes som følge av utfordringer med baner og vær.

Mange har tatt til orde for at fotballsesongen i framtiden må starte senere.

NFF har på sin side argumentert med at det er nødvendig å begynne tidlig, blant annet for å legge til rette for de klubbene som skal ut i europacupkvalifiseringer på sommerstid.

Tirsdag opplyste fotballpresidenten at man nærmer seg et svar på hva framtidens løsning blir.

– Det er ennå ikke avklart, men en prosjektgruppe skal legge fram sitt forslag innen tre uker. Vi forventer et vedtak i forbundsstyret i oktober, sa Svendsen.

Han understreket samtidig at det er mye å forholde seg til, blant annet diverse sluttspill for menn.

