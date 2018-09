RBK i gruppespillet: Slik følger Adressa Europa-høsten

Saken oppdateres.

Rosenborg er tilbake i Europaligaen, og onsdag setter spillerne seg på flyet til Skottland.

Der venter Celtic i Glasgow, før Rini Coolen og hans menn senere i høst skal møte østerrikske RB Salzburg og tyske RB Leipzig.

Adresseavisen reiser til Skottland med to fotografer og to journalister, for å være så tett på storkampen på Celtic Park som mulig.

– At Rosenborg spiller i Europaligaen er stort for alle i Trøndelag, ja faktisk for den store fanskaren klubben har over hele landet. Adresseavisen følger Rosenborg året rundt, og det skulle da bare mangle om vi ikke gir våre lesere eksklusivt stoff når klubben nå prøver å gjenreise seg i Europa, sier leder av sportsredaksjonen, Stein Slettebak Wangen.

Økt TV-satsing

Dette betyr blant annet en økt satsing på nett-TV.

I forbindelse med RBKs trening klokken 20.00 onsdag kommer RBK-magasinet spesial inne fra stadion, med gjester og det siste fra RBK-leiren før avspark.

Torsdag går vi direkte klokken 19.30, en og en halv time før avspark. Denne gang utenfor stadion, for å kunne levere en ordentlig stemningsrapport til alle hjemme som lader opp til kamp. Også her med aktuelle gjester i vårt utendørs-studio.

Rett etter kampen går vi direkte på nytt, denne gang fra spillersonen inne på stadion, hvor RBK-aktørene selv oppsummerer oppgjøret sammen med Adresseavisen.

I tillegg dekker vi kampen redaksjonelt på vanlig vis, gjennom tekst og også live-chatten på adressa.no mens oppgjøret pågår.

Også på Lerkendal

Den økte TV-satsingen vil også vises i forbindelse med hjemmekampene, hvor Adresseavisen følger opp fjorårets «RBK-magasinet direkte» på kampdag. Da vil det bli gjester i Adressa-studioet på Lerkendal før avspark, og vi vil også gå direkte fra spillersonen nede ved garderobene etter kamp.

– Rosenborg står foran sin viktigste og mest spennende høst på flere år. Ikke bare er det viktig å gjøre det godt i serien og i cupen, men ikke minst er det viktig at RBK leverer i e-cupkampene. Adresseavisens lesere er vant til duggferske reportasjer fra et høstkledt Lerkendal. Det har vi ambisjoner om å servere også i høst, sier Slettebak Wangen.