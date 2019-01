RBK avlyser pressekonferanse: Horneland slår tilbake mot FK Haugesund

«Alle» dropper Tour de Ski. Her er fire forslag som kan endre dette

Ras over fylkesvei i Verdal

Her flommer sjøvannet inn på dekk på den nye fosenferja

Over 22 000 stemte på Årets trønder

Faren for at vi morer oss til døde bør bekymre

Nå starter kampen for Solskjærs første trofé: – Du forventer det av en klubb som dette

Faren for at vi morer oss til døde bør bekymre

Saken oppdateres.

Det er full strid mellom Haugesund og Rosenborg om de to trenerne Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland.

Duoen er klar for RBK, men ansettelsen har ført til mye sinne i Haugesund. RBK meldte fredag morgen at det skulle holdes en pressekonferanse 12.00 i klubblokalene samme dag, men dette ble senere fjernet fra RBKs hjemmeside. RBK bekrefter at pressekonferansen er avlyst.

I stedet møter Adresseavisen styreleder Ivar Koteng på brakka direkte fra klokken 12.30. Det intervjuet kan du se direkte her:

– Ikke opptrådt illojalt

Dette skriver Horneland i en pressemelding fredag:

– FK Haugesund og jeg ble tidligere i høst enige om endrede vilkår for min trenerstilling. De nye vilkårene gjelder fra 1. januar 2019. Fra denne dato gjelder følgende oppsigelsesadgang i: «Under arbeidsforholdet og etter utløpet av prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned, regnet fra og med utløpet av kalendermåneden oppsigelsen fant sted.»

– Denne bestemmelsen har jeg forholdt meg til. Men det gjør ikke FK Haugesund, som overraskende anser seg uforpliktet av den nye avtalen med tilhørende oppsigelsesadgang, sier Eirik Horneland.

Advokat Erik Flågan representerer Horneland i saken. Han sier følgende:

– FK Haugesunds terminering av avtalte rettigheter i et eksiterende og løpende arbeidsforhold er uten støtte faktisk eller rettslig og er ugyldig, sier advokat Erik Flågan som representerer Horneland i saken.

– Horneland har verken holdt tilbake opplysninger ved inngåelsen av avtalen 20. september 2018 eller på noen måte vært illojal i forhold til FK Haugesund. Termineringen er således ugyldig og oppsigelsen gyldig og begge trenerne står fritt til å tilre annen stilling den 1. februar 2019, presiserer Flågan.

– Jeg ser nå frem til å begynne som ny trener for Rosenborg BK etter oppsigelsesperiodens utløp, sier Horneland.

Adressa har prøvd å få kontakt med Haugesund om saken, men foreløpig uten hell.

FÅTT MED DEG DENNE? Dette tenker RBK-supporterne om sin nye trener

Koteng: – Fokuset er endret

Styreleder Ivar Koteng forklarer årsaken til at pressekonferansen, som skulle gå live på adressa.no 12.00, nå er avlyst.

– Det er fordi fokuset nå er en konflikt med Haugesund, og ikke sportslig utvikling i Rosenborg. Horneland føler det også vanskelig akkurat nå, gjennom måten han blir framstilt på av Haugesund. Slik er det nemlig ikke, mener Koteng.

Koteng kan ikke svare på når Horneland kan bli presentert for mediene:

– I verste fall, om de holder ham ut oppsigelsestiden, kan det bli 1. februar.

– Hvor trygg er du på at saken løser seg?

– Vi har forholdt oss helt etter boka. Så har vi et ønske om å kjøpe Horneland ut av oppsigelsestiden, men dette har stoppet opp.

– Har det vært noen kontakt mellom dere og Haugesund siden torsdag ettermiddag?

– Nei.

– Vil dere ta initiativ til å gjenopprette en slik kontakt?

– Det er vanskelig å svare på akkurat nå, sier Koteng.