– Sørloth på vei til belgisk fotball

Her går treneren i krigen for Norges Skiforbund

Her går treneren i krigen for Norges Skiforbund

Saken oppdateres.

Alexander Sørloth kommer til å forlate Crystal Palace til fordel for belgiske Gent når overgangsvinduet åpner, hevder kilder overfor VG.

Etter det avisen kjenner til skal det dreie seg om en leieavtale som gjelder resten av sesongen.

Sørloth har svært lite spilletid for Crystal Palace i Premier League denne sesongen. Han er byttet inn 12 ganger, men til sammen har han spilt bare 173 minutter.

I Gent, som har landslagskompis Sigurd Rosted i forsvarsrekka, gjenforenes Sørloth eventuelt med Jess Thorup, som var hans trener i danske Midtjylland. Der scoret trønderen 15 mål på 26 kamper før Crystal Palace kjøpte ham for ett år siden.

Gent er på 7.-plass i belgisk toppserie.

Sørloth har ikke vært i Palace-troppen til de to siste kampene. Hans eneste scoring for klubben kom i en ligacupkamp tidlig i høst, da han for en gangs skyld fikk starte.

Vil ha Solanke

Crystal Palace-trener Roy Hodgson bekreftet søndag at klubben ønsker å hente Dominic Solanke på lån fra Liverpool. Det tydet ikke på lysning for Sørloth.

På pressekonferansen etter 0-1-tapet for Chelsea søndag bekreftet Palace-trener Hodgson at Solanke kan være på vei fra Liverpool og inn i stallen.

– Først og fremst må vi prøve å sørge for at vi får ham på lån. Det er ingen hemmelighet at det er et mål for oss og en spiller vi vil ha, sa Hodgson.

Han mener at den 21 år gamle spissen har den riktige profilen for Crystal Palace, som bare har nettet 17 ganger på 20 kamper så langt denne sesongen.

Trussel

– Han vil utgjøre en offensiv trussel slik en angriper bør være. Han har de ferdighetene vi ser etter, sa Hodgson.

Solanke fikk sin debut og eneste kamp for England i en treningskamp mot Brasil i 2017, men har en mildt sagt vanskelig oppgave med å spille seg inn i et knallsterkt Liverpool-lag. Han står uten spilletid for de rødkledde denne sesongen.