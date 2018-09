Stevning sendt: Ingebrigtsen og Hoftun saksøker RBK

RBK-leder vil ikke godta at Brann har en fordel i gullkampen

Saken oppdateres.

- En stevning fra Kåre Ingebrigtsen og en stevning fra Erik Hoftun ble sendt Sør-Trøndelag tingrett i går. Det er alt jeg ønsker å si foreløpig, sier advokat Andreas Ekker til Adresseavisen.

De tidligere RBK-trenerne representeres av Ekker fra Bjerkan Stav Advokatfirma, og Stein Kimsås-Otterbech i Advokatfirmaet Thommesen.

Det er en godt kjent sak at duoen føler seg utsatt for en «uskaklig oppsigelse» etter at de begge fikk sparken 19. juli.

Dersom saken nå ender i retten, vil det være første gang på åtte år at en fotballtrener møter klubben i en rettssal etter en sparking. Den gangen ble trenerparet i Bryne sparket med en begrunnelse om dårlig økonomi.

Teddy Moen, leder i trenerforeningen, uttalte til Adresseavisen 12. september at han støtter Ingebrigtsen og Hoftun.

– Det er ikke trenerforeningen som fører saken, og jeg har ikke innsyn i detaljene. Men når to trenere velger å gå til dette skrittet, ligger det i sakens natur at de opplever saken som alvorlig. Og trenerforeningen støtter Ingebrigtsen og Hoftun i det, sier Moen.