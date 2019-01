Var koblet til RBK – nå slutter han i Nordsjælland

Vurderer du å bytte jobb? Her er ni tegn på at det er på tide

Saken oppdateres.

Den danske superligaklubben FC Nordsjælland må finne seg en ny hovedtrener til sommeren, skriver den danske avisen Politiken.

Det betyr at dagens trener, Kasper Hjulmand, ikke fortsetter i klubben etter at kontrakten går ut.

– Det skal ikke være noen tvil om at vi anser Kasper Hjulmand for å være en fremragende trener, og et fantastisk menneske, som på alle måter passer med klubben. Men i vår dialog ble det tydelig for oss at Kasper ønsker og føler seg klar for en ny utfordring, sier sportsjer Carsten V. Jensen ifølge avisen.

Hjulmand var koblet til jobben som hovedtrener i Rosenborg i høst, og var en av favorittene til å overta den ledige jobben. Til slutt valgte trønderne å gå for Haugesund-treneren Eirik Horneland.

ifølge danske medier skal han ha vært toppkandidat til å ta over den ledige jobben som hovedtrener i den belgiske klubben Anderlecht, men Jensen sier at avtalen gikk i vasken, og Andelecht gikk for Fred Rutten.

Hjulmand har vært sjeftrener siden 2016.