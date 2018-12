– Vi er ikke vant til å ligge på sjetteplass. Vi er vant til å kjempe om tittelen.

Saken oppdateres.

Fotballekspert mener ansettelsen er den mest overraskende i Premier League-historien. Scroll nedover i saken for å lese hvorfor.

MANCHESTER: I morgenmørket utenfor plasket regnet mot asfalten. Innenfor sto kameraene klare.

På slaget 8.30 lokal tid steg Solskjær inn i pressekonferanserommet for første gang som Manchester United-manager.

Blikket speidet utover de drøyt 40 mediefolkene som hadde fått plass.

Solskjær smilte avvæpnende.

«Good morning», sa han mens han gikk med bestemte skritt mot podiet på motsatt side av rommet.

Vil drikke te med Ferguson

Her i 2. etasje av «Jimmy Murphy Centre», bygget som ligger helt i ytterkanten av Manchester Uniteds gigantiske treningskompleks, skulle han de neste 20 minuttene svare på spørsmål.

Han ble spurt om Alex Ferguson, Cardiff-nedturen og om muligheten for å få jobben permanent.

Svarene ble servert høflig, ofte fulgt av et lurt smil.

Ferguson var hans «mentor», og han har planer om å sette seg ned «for en kopp te med ham i hjemmet hans og diskutere litt ideer». Cardiff-smellen var noe han «lærte mye av». Og klart han ville he elsket å ha jobben permanent, men det er ikke noe å snakke om nå.

Ole Gunnar Solskjær Født: 26. februar 1973 Yrke: Manager Manchester United. Karriere som spiller: Clausenengen, Molde og Manchester United. Vant Premier League 6 ganger, FA-cupen 2 ganger og Champions League 1 gang. Karriere som trener: Manchester Uniteds reservelag, Molde og Cardiff. Ledet Molde til to seriegull og ett cupgull i sin første periode i klubben. Rykket ned med Cardiff. Kom tilbake til Molde og ledet klubben til seriesølv de to siste sesongen. Landslaget: 67 kamper og 23 mål for Norge.

«The United Way»

I to og et halvt år var det José Mourinho som satt i den stolen. For Manchester-pressen var dette en ny verden.

Men ikke egentlig. Snarere er det som å komme tilbake til en gammel verden. Det er jo det som er poenget. Det er grunnen til at Solskjær fikk telefonen han bare ikke kunne takke nei til, til tross for at han beskriver livet han hadde hjemme i Norge som «perfekt».

Solskjær som United-manager handler om «The United Way». Det handler om at han kjenner klubben, tradisjonene og kravene supporterne mener følger med.

At Solskjær skjønner dette, kom tydelig frem under pressekonferansen.

Derfor våknet øynene litt ekstra til liv da han snakket om hva det betyr å spille for denne klubben.

– Når du spiller for Manchester United, spiller du med mot. Du går ut på banen og viser deg frem.

Han snakket om å angripe. Om å spille uten frykt. Om å spille slik Manchester United skal spille. Og om å få tilbake smilene.

– Jeg vil ha spillere som elsker å spille fotball.

– Ferguson har vunnet makt

Han mener at Ferguson, og Matt Busby før ham, har lagt et grunnlag som må videreføres.

Det er akkurat det supporterne vil høre, de som lengter tilbake til storhetstiden.

Den anerkjente fotballskribenten Sam Wallace skriver i The Telegraph at ansettelsen av Solskjær som manager og Mike Phelan som assistent viser at Ferguson har vunnet tilbake makt.

At skotten, som tidligere i år kjempet seg tilbake etter et hjerneslag, igjen lyttes til. Slik han ble da han pekte ut sin egen etterfølger: David Moyes. Men som han angivelig i liten grad er blitt i ettertid.

Maktbalansen ble flyttet mot direktør Ed Woodward, de amerikanske eiernes forlengede arm inn i klubben.

– Returen til Solskjær og Phelan hadde ikke skjedd uten Fergusons råd, fastslår Wallace.

Sa de rette tingene

Og under pressekonferansen refererte Solskjær til Ferguson, som ha fortsatt kaller «The Boss», flere ganger. Han trakk frem managerlegendens avskjedskamp i mai 2013. Et vanvittig målshow mot West Bromwich endte 5–5.

En nesten «perfekt avslutning», sa Solskjær i en formulering som understreket hvor fjernt fra Mourinhos tankegods han står.

Blant supporterne tas denne retorikken imot med åpne armer. Kanskje vel så mye fordi det er så ulikt Mourinho.

– Jeg likte hva han sa om å tenke mer på hva spillerne kan gjøre enn på motstanderen. Under Mourinho var dette et problem.

– Solskjær sa de rette tingene, men det er ikke overraskende. I Manchester blir han sett på som en adoptert Mancunian, sier Sam Luckhurst fra lokalavisen Manchester Evening News.

– Tidenes største overraskelse

Alt snakket om Manchester Uniteds identitet får imidlertid Michael Cox til å stusse. Han er ekspert på fotballtaktikk for blant andre The Guardian og ESPN.

– Å hente Solskjær for å erstatte José Mourinho er muligens den mest overraskende ansettelsen i Premier Leagues historie, skriver han for sistnevnte.

Han sier at vanskelig å huske en manager som tok et så stort steg til en gigantklubb og stiller spørsmål ved den avgjørende begrunnelsen om at han «kjenner klubben».

Grunnen er at han mener laget aldri hadde noen tydelig spillefilosofi under Ferguson, slik eksempelvis Pep Guardiola har i sine klubber.

– United hadde ingen stor filosofi, ingen permanent tilnærming. Det var også det som gjorde dem så suksessrike og fryktede. De var de ultimate pragmatikerne. De gjorde det som skulle til for å vinne, skriver Cox.

– Vant til å kjempe om tittelen

Også Sam Luckhurst mener at ideen om «The United Way» har noe «mytisk» over seg.

Manchester United var ikke alltid offensive under Ferguson, og det er klare skiller mellom de ulike lagene han bygget opp i løpet av 27 år.

Likevel mener han at det lå en slags idealisme i bunn både fra Ferguson og Matt Busbys tid.

Det er dette Solskjær er her for å hente frem. I løpet av 20 minutter i rommet på Carrington ble det krystallklart.

– Det er ikke opp til meg å snakke om de siste fem årene, men de neste fem månedene. Jeg skal jobbe for å gjøre oss glade, få oss til å smile og vinne kamper, sa han, og la til:

– Vi er ikke vant til å ligge på sjetteplass. Vi er vant til å kjempe om tittelen.

Solskjær har sagt det supporterne vil høre. Han har minnet dem på de gylne årene som har føltes så langt unna.

Men det hjelper lite om det ikke følges opp på banen. Første test kommer allerede lørdag kveld.