2016-fadesen hadde historisk sus. I kveld kan Norges skrekkscenario gjenta seg.

Saken oppdateres.

Fredag kveld spiller Norge privatlandskamp mot VM-klare Australia på et glissent Ullevaal stadion. Med tre måneder til et nytt VM uten norsk deltagelse, og en EM-kvalik som fremdeles er et år unna, ser det ut til at nordmennene ikke tar turen til landskamparenaen i kveld.

Det er for så vidt ikke noe nytt.

Sist landslaget spilte en ikke-tellende kamp på hjemmebane i mars, var så sent som i 2016. Motstander var Finland og hvis du var blant dem som så Jo Inge Berget og Stefan Johansen score i Norges 2-0-seier, er du på en eksklusiv liste. Bare 4.675 tilskuere var til stede den gangen.

– Rett og slett kjedelig

– Det er kjedelig å komme ut til en landskamp å se at det er så få folk på tribunen. Rett og slett kjedelig, sa målscorer Johansen til Aftenposten.

Ikke siden 1992, i en privatkamp mot Færøyene, hadde Norge spilt for så få tilskuere. For to år siden opplyste NFF om 7000 solgte billetter før kampen. Nå meldes det om enda færre. Merete Prestkvern, billettansvarlig i NFF, er uansett optimistisk.

– Det rusler og går, så nå har vi passert 6500 solgte billetter. Publikumsmessig er det en litt utfordrende kampdag i og med at folk reiser på påskeferie, så vi er glad for alle som kommer på Ullevaal, sier Prestkvern.

– Må bare kle seg litt mer

Også for to år siden var påskeferien tema og «unnskyldning» for det labre tallet.

– Jeg forstår at det ikke kommer flere. Det har vært påske, og folk er kanskje slitne. Det er vel ikke den morsomste kampen å komme på heller kontra de vi spilte tidligere. Det må vi kanskje regne med, men vi skulle gjerne hatt litt flere folk her, sa Martin Ødegaard den gangen.

– Det er ofte litt vanskeligere på denne tiden. Mange vil heller se kamp når det er sol og sommer, men heldigvis har de verste kuldegradene gitt seg. Det blir fint å se kamp uansett, man må bare kle seg litt mer enn hva man ellers ville gjort, sier billettsjefen.

Skrekkampen mot Finland har gjort at NFF har sett på hva slags tiltak de kan gjøre. Nå håper man på over 7000 tilskuere, til tross for at billettsalget er omtrent det samme som sist.

Frir til studentene

– Vi har sett litt på hva vi har gjort tidligere. Målingene har vært mange, så da har vi sett hva som har fungert. Det er ikke bare å dele ut mange billetter, man må se på hvem som faktisk bruker billettene sine. Uansett hva slags målinger man gjør, må man se hvem som faktisk møter opp, sier Prestkvern.

Grepene har vært å appellere til de unge voksne i byen og satt opp egne studentpriser.

– Vi har gjort forskjellige tiltak for å få flest mulig til å komme. Vi ser at det har hjulpet. Blant annet går tiltakene på studentene, så det kommer over 1000 studenter på kampen. Det er veldig moro å se, sier Prestkvern.

NFF opererer ikke med egne budsjetter for hver kamp, men melder om at hastigheten på salget har vært omtrent som ventet.

– Jeg håper vi skal klare å krysse 7000 solgte billetter, så nå krysser vi fingrene for at mange kommer på kamp. Det vet jeg gutta setter pris på, fortsetter hun.

Tror påskeutfarten kan ødelegge

Dessuten er det vanskelig å måle ut ifra antall forhåndssolgte billetter. Siden man vet at kampen ikke blir utsolgt, er det mange som venter til siste liten med å kjøpe billetter.

For to år siden hadde Per-Mathias Høgmos menn akkurat tapt den skjebnesvangre EM-playoffen mot Ungarn. Nå ser kanskje de norske tilhengerne fremover med Lars Lagerbäck.

– Vi var veldig usikre på hvor mange som ville komme på en kamp på den store utfartsdagen, men vi ser at interessen har tatt seg voldsomt opp de siste dagene. Mange har tro på det nye laget og ønsker å se kampen, sier Prestkvern.

– Ofte er det mange som ser an på sånne kamper og det har vi også sett på billettsalget. Folk har vært i vintersportsmodus de siste ukene, men får lyst til å komme når de hører mye om landslaget, fortsetter hun.