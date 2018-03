22.000 tomme seter og tre Kamara-mål da Norge knuste VM-klare Australia

Jeg skal ikke påstå at hunden vår er spesielt smart, eller smartere enn andre hunder.

NORGE – AUSTRALIA 4–1

ULLEVAAL STADION: – Unnskyld, hvem er det som spiller?

– Det er Norge mot Australia.

– Australia? Hvorfor det?

Den eldre herren utenfor Ullevaal stadion kunne ikke forstå hvorfor det norske landslaget skulle møte et lag fra den andre siden av kloden til en marskald treningskamp to dager før palmesøndag.

Det virket ikke som så mange andre forsto det heller. Kun 5271 tilskuere møtte opp for å se 2018-premièren til norsk fotballs flaggskip.

Det skal Lars Lagerbäck prøve å få på rett kjøl etter at det i mange år har vært ute av kurs, men en treningskamp mot VM-klare australiere var ikke nok til å vekke et kresent publikums interesse.

Lagerbäcks Fort Ullevaal

De som kom fikk se Norge vinne sin tredje strake hjemmekamp foran 22.000 tomme seter, og med to uavgjorte kamper før det er fortsatt Lagerbäck ubeseiret på Ullevaal som norsk sjef.

Selv om oppmøtet var alt annet enn imponerende, vil du aldri i verden få 69-åringen til å si at dette ikke var en viktig fotballkamp.

Han har prentet inn i spillerne at hver eneste av de fire treningskampene før høstens Nations League må tas på høyeste alvor om den vonde trenden med ikke å være med i mesterskapene skal snus.

Hans første år som norsk landslagssjef endte med tre seire, to uavgjorte og fire tap.

Braktapet i Tyskland ble en voldsom nedtur, men de gode resultatene på hjemmebane ga grobunn for litt optimisme.

Kamara-trippel

Siden konsentrasjon og profesjonalitet er så viktig for svensken, må han ha blitt alt annet enn fornøyd da Jackson Irvine helt upresset headet gjestene i ledelsen etter 19 minutter.

Ingen av de norske spillerne tok seg bryet med å markere Hull-spilleren på hjørnesparket, og dermed ble det en tung start for hjemmelaget.

Ola Kamara var den som sto nærmest Irvine, men USA-proffen ordnet opp for seg da han utlignet et drøyt kvarter senere.

Mohamed Elyounoussi viste hvorfor han er jaktet av en rekke store klubber da Basel-spilleren dro seg fint forbi alle sine oppassere på venstresiden. Innlegget til Kamara var godt, og spissen satte ballen sikkert i mål.

Da hadde Bjørn Maars Johnsen og Tore Reginiussen hatt Norges beste muligheter så langt.

Sistnevnte fikk en ny mulighet like etter pause. Da midtstopperen for andre gang fikk stå helt umarkert på en dødball, og frisparket fra Stefan Johansen var hardt og presist, var det ingen tvil om at Norge skulle gå opp i ledelsen. 2–1 ble til 3–1 12 minutter ut i omgangen.

Keeper Mathew Ryan bommet fullstendig med sitt utspill. Ballen ble snappet av Markus Henriksen, som enkelt satte Kamara i scoringsposisjon igjen.

Oslo-gutten var sikker, og dermed scoret han sitt andre for kvelden.

På overtid lekte innbytter Martin Ødegaard med ballen utenfor 16-meteren. Han trillet den ut til Kamara, som med en herlig avslutning sikret sitt første hat trick i landslagsdrakt.

Bunnoteringen mot Sovjetunionen

Det er ikke første gangen det er glissent på Ullevaal. For to år siden var interessen også minimal da 4675 møtte opp for å se Per-Mathias Høgmos menn øve seg mot Finland.

I 1992 var det enda verre da Færøyene kom på besøk. Kun 4165 tilskuere møtte opp den gang.

Aller verst var det på Ullevaal da Sovjetunionen kom til Oslo i 1986. Kun 2417 syntes det var interessant nok til at de dro til Sognsveien.

Med en pangstart på 2018-sesongen vil det norske laget håpe på bedre oppmøte når Panama i juni kommer til Oslo for å gjøre noen av sine siste forberedelser før VM.