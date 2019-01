5.000 rammet av nytt Sumo-trøbbel – nå blir de kompensert

Her ligger nybrua til kai i Trøndelag

Styrelederen reagerer på Bjørnebye-samtale med Horneland i august: - Et grovt overtramp

Styrelederen reagerer på Bjørnebye-samtale med Horneland i august: - Et grovt overtramp

Saken oppdateres.

Manchester City vant 2–1 over Liverpool i det som var en svært viktig kamp i gullkampen i Premier League torsdag.

Da lagene skulle ta avspark, var det flere som ikke fikk sett de første øyeblikkene av kampen. Men problemene skulle ikke stoppe der, for omtrent de 10 siste minuttene av toppoppgjøret begynte plutselig strømmetjenesten å vise onsdagens kamp mellom Newcastle og Manchester United hos enkelte.

– Det er to måter å se kampen på TV 2 Sumo, enten via direktekanalen eller på den redaksjonelle strømmen. Den siste strømmen fungerte gjennom hele kampen, det er likevel alltid kjedelig når slike problemer oppstår, sier Jan-Petter Dahl, PR- og mediesjef i TV 2.

– 5.000 abonnenter ble rammet av tekniske problemer, og det er 5.000 for mye, legger han til.

– Deler ut en uke abonnentforlengelse

I fjor høst, da strømmetjenesten opplevde lignende problemer, valgte TV 2 å innvilge en ukes abonnementsforlengelse til kundene som ble rammet. Det samme vil de tilby nå også.

– De som opplevde problemer kan ta kontakt med vårt kundesenter. Da vil de bli kompensert gjennom en forlengelse på en uke av abonnentet, sier Dahl.

– Vil abonnentene få den samme kompensasjonen hver gang det skjer et slikt teknisk problem?

– Ikke nødvendigvis. Men vi gir ut kompensasjon denne gangen, slik vi gjorde i høst, svarer Dahl.

Forbrukerrådet: – God kundeservice å informere automatisk

Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, mener at abonnentene burde slippe å henvende seg til TV 2 for å få kompensasjon.

– Alle vet nok ikke at et slik tilbud eksisterer og det vil være god kundeservice å informere om dette automatisk, f.eks. på mail, sier Høst.

– Bør abonnenten forvente å få tilbud om kompensasjon, hver gang slik problemer eventuelt skjer?

– Forbrukeren betaler jo et ganske høyt beløp i måneden for produktet, og da bør man forvente en god leveranse tilbake. Enhver slik hendelse burde kompenseres, der man f.eks. gir prisreduksjon eller gir en gratis forlengelse. Det er litt opp til den enkelte kundens ønske og behov, svarer Høst.

Ifølge Dahl besitter ikke TV 2 Sumo systemer som kan fortelle akkurat hvem av de 5.000 abonnentene som ble rammet av problemene.

– Derfor kan vi ikke vite sikkert akkurat hvem det gjaldt, og vi må stole på at de tar kontakt med oss, sier mediesjefen.

– Forbannet og frustrert

Lars Erik Weberg var en av seerne som uttrykte sitt sinne på Twitter underveis i kampen.

Takk @tv2sumo for nok en dårlig opplevelse... Helt nydelig med Newcastle - Utd i stedet for siste 10 minuttene av City - L’pool🤬 #takk — Lars E Weberg (@leweberg) January 3, 2019

– Jeg er egentlig Arsenal-supporter, men så selvfølgelig kampen på Sumo. Plutselig så begynner de å vise United-kampen i reprise de siste 10 minuttene. Da blir man bare forbannet og frustrert, jeg mistet innspurten i toppkampen, sier Weberg over telefon dagen derpå.

– Var du klar over at det ville fikse seg med å bytte til den andre strømmen på Sumo?

– Nei, det var jeg ikke. Jeg prøvde å restarte min Apple TV og internett, men det funket ikke, svarer Weberg, som så kampen på direkte-funksjonen.

– Vurderte du å si opp abonnementet?

– Nei, for alternativene er så begrenset. Hadde det vært Arsenal-kamp så hadde jeg faktisk kunne gjort det. Man kan ikke betale en så høy pris for noe som ikke fungerer, sier 39-åringen.