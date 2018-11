99 ganger har Start prøvd å komme til cupfinale. De har feilet hver gang. Kan de lykkes i forsøk nummer 100?

Saken oppdateres.

Kan Start slå Rosenborg i cupsemifinalen på Lerkendal i kveld? I 99 sesonger har sørlendingene deltatt i cupen. Men de har mislykkes hver eneste gang, helt siden 1–7-smellen hjemme mot Fram i cupens første runde i 1912.

– Jeg skjønner spørsmålet veldig godt, hvorfor en så sentral klubb i norsk fotball har vært nærme så mange ganger og likevel ikke lyktes. Det er rart og spesielt, erkjenner Start-nestor Erik Ruthford Pedersen, som har over 40 års fartstid i klubben etter debuten som spiller i 1969.

Starts semifinaletap 1975: Bodø/Glimt-Start 1–0 1978: Lillestrøm-Start 1–0 (etter omkamp) 1988: Rosenborg-Start 5–0 2000: Viking-Start 4–0 2006: Fredrikstad-Start 4–0 2011: Aalesund-Start 1–0 * Åtte ganger har Start blitt slått ut i kvartfinalen (1974, 1976, 1977, 1981, 1982, 1986, 1990, 1995)

45 klubber har spilt finale

Kristiansand er landets femte største by.

IK Start har preget norsk fotballhistorie med to seriegull, én sølv og seks bronse.

Men sørlendingene har aldri kommet nærmere cupfinalesøndagen på Ullevaal enn seks tapte semifinaler og åtte tapte kvartfinaler.

Hele 45 norske klubber har spilt herrenes cupfinale. Ikke IK Start. Men kanskje det kan lykkes i år, i klubbens forsøk nummer 100 i cupen?

– Nei, det kan ikke gå i år heller. Start er uten Damion Lowe, Rosenborg har alle tilbake fra skade. Det er bare å gratulere Rosenborg med cupfinale og «The Double», sier Jesper Mathisen, som selv spilte semifinalen da Start tapte semifinalen etter selvmål borte mot Aalesund i 2011.

Vi har snakket med flere gamle Start-profiler som har vært med på bitre semifinaletap. Ingen klarer å forklare hvorfor Start aldri har lykkes. Bortsett fra tilfeldigheter, marginer og det faktum at fem av seks cupsemifinaler er spilt på bortebane.

De har spilt cupfinale Disse 45 klubbene har spilt cupfinale siden den første i 1902: Odd, Grane, Urædd, Akademisk FK, Sarpsborg, Mercantile, Lyn, Fram Larvik, Frigg, Gjøvik Lyn, Kvik Halden, Ørn Horten, Brann, Mjøndalen, Drafn, Drammens BK, Fredrikstad, Viking, Skeid, Asker, Sparta, Solberg, Larvik Turn, Lillestrøm, Sandefjord, Haugar, Vard, Rosenborg, Strømsgodset, Sogndal, Bodø/Glimt, Vålerenga, Moss, Molde, Tromsø, Bryne, Fyllingen, Stabæk, Sandefjord, Haugesund, Aalesund, Follo, Hødd, Sarpsborg 08, Kongsvinger.

Fikk ikke sove natten før kamp

Helge Skuseth, som var med på å tape semifinalen både i 1975 og 1978, har en mer original forklaring på 1–0-tapet borte mot Bodø/Glimt i 1975.

– Vi hadde hørt mye om supportergjengen til Bodø/Glimt, de med den store gule tannbørsten. Vi fikk høre at de hadde «plaget livet» av et lag utenfor SAS-hotellet natten før en kamp. Det ble bestemt at vi skulle bo på Fauske, seks mil unna Bodø, der skulle vi få sove i fred. Men Glimt-supporterne fikk vite hvor vi bodde, de kjørte rundt i bilene sine og tutet hele natten. Vi trodde vi var smarte, men det var ikke så lurt likevel. Jeg fikk ikke sove den natten, forteller Skuseth, som var alene med Glimt-keeper Jon Abrahamsen på stillingen 0–0.

Keeperen reddet. Få minutter før slutt avgjorde Sturla Solhaug semifinalen for Glimt.

Tre år senere spilte Skuseth og Start ny semifinale, den eneste til nå på hjemmebane. Men 0–0 førte til omkamp, som endte med 1–0 til Lillestrøm på Åråsen etter straffescoring av Tom Lund.

– Hvorfor Start aldri har lykkes i cupen? En kan stille det motsatte spørsmålet, hvorfor er det slik at andre klubber er ofte i den situasjonen? De klubbene som har gjort det ofte, de vet hva dette er for noe. De vet hva cup er for noe. De vet hvordan de skal gripe den sjansen, den ene muligheten. Da er det om å gjøre å være så på tå hev som det er mulig, sier mangeårig kaptein Trond Pedersen, som var med på å tape to cupsemifinaler på 70-tallet.

Gylne Start-generasjoner

Det har ikke manglet på gode fotballspillere på Sørlandet.

70-tallet hadde sin generasjon med Svein «Matta» Mathisen, Trond Pedersen og Helge Skuseth, for å nevne noen. De vant seriegull med Start i 1978 og 1980.

90-tallet hadde generasjonen med Erik «Myggen» Mykland, «Totto» Dahlum og Claus Eftevaag. De spilte strålende fotball, var til tider Norges beste lag, men endte med to seriebronser og ble tidlig utslått i cupen.

For 13 år siden vant Tom Nordlies Start-lag seriesølv. Året etter endte cupen igjen i semifinalen.

– Det er ikke en forbannelse, vi kan ikke tenke sånn. Det handler om fokus og hardt arbeid. Men kanskje har vi tatt for lett på det? Kanskje har vi manglet vinnerinstinktet i det avgjørende øyeblikket? undrer Claus Eftevaag – selv en av Start-spillerne som tapte semifinalen borte mot Rosenborg i 1988.

Han gir ikke opp håpet om cupfinale. Eftevaag mener spillerne ikke må tenke på finalen på Ullevaal, men jobben som skal gjøres i semifinalen for å komme dit.

– Jeg husker tidlig 90-tall, vi spilte til tider helt fantastisk i 91-sesongen. Men så kom høsten. Og det har fått meg til å tenke noen ganger: Har vi det for godt her nede i Kristiansand? Her skinte solen hele tiden, her hadde vi det godt. Mens i Trondheim hadde de ikke så mye annet å ta seg til enn fotball. Etter Start og Kristiansand dro jeg til Brann og Bergen. Der var det enda mer fokus på laget, enda mer fokus på det å vinne. Vi vant ikke serien, men vi kom til kvartfinale i cupvinnercupen.

– Bare fotballmessige forklaringer

Erik Ruthford Pedersen satt på benken da Start tapte semifinalen for Fredrikstad i 2006 og Aalesund i 2011.

– Det har vært så mange nesten. Men det er bare fotballmessige forklaringer. For meg blir det historien om de avgjørende baklengsmålene. Åtte minutter før slutt i Bodø (1975), ett minutt før pause i Aalesund scorer vi selvmål (Haraldur Gudmunsson), i Fredrikstad i 2006 ryker vi i ekstraomgangene etter at vi måtte ha en utespiller (Steinar Pedersen) i mål etter at keeper (Rune Nilssen) ble utvist. De gangene føler jeg at vi har vært veldig nærme, men enkeltsituasjoner har avgjort. Jeg tror ikke vi skal forklare det på en mer finurlig måte. Vi har vært i posisjon til å klare det, men ikke lyktes.

Heller ikke Jesper Mathisen tror man skal grave dypt for å finne forklaringer.

– Vi tror mye på Sørlandet. Det er sikkert også mange som tror på forbannelser. Men for Start er cupen noe stort, bare det å komme seg til en cupfinale ville gjort noe med hele Sørlandet. De ville opplevd noe ingen generasjoner har opplevd tidligere. Alle husker koket da vi kjempet om seriegullet i 2005. Vi hadde trengt en cupfinale nå, for å finne tilbake til troen igjen, sier Mathisen.

Han har nå kun ett håp før nederlagsdømte sørlendinger møter Rosenborg på bortebane.

– Kjetil Rekdal. Han har gode resultater. Han har utradisjonelle kampplaner. Vi har lagt vår tro i Kjetils hender nå.

Fire finaler, fire seire

Hva sier så trener Kjetil Rekdal? Han har fire cupfinaler som spiller og trener, og vunnet dem alle.

– Det er prestasjonen den ene dagen som gjelder, det handler om å optimalisere muligheten den dagen. Å få det beste ut av alle sammen den dagen. Det er nøkkelen. Rosenborg har fordel av hjemmebane, de har en dag mer hvile enn oss, de har et bedre lag, realistisk sett er sjansen vår langt under 50 prosent. Men det er ikke null prosent. Så sjansen er der.

Rekdal minner om sin tid med Egil «Drillo» Olsen som landslagssjef.

– Vi lo en del ganger da han sa: «Selvfølgelig skal vi slå Brasil», «selvfølgelig skal vi slå England». Men så oppdaget vi at han hadde rett. De ga en vanvittig «boost».

Nå er alt opp til vinneren Kjetil Rekdal å løfte den evige cuptaperen Start.