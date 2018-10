Å strømme fotballkamper fra nettet kan spare deg for tusenlapper. Men nå kan du bli straffet for det.

Dersom en marsboer hadde landet her ville den fått et svært dårlig inntrykk av Norge

Tusen kroner hver måned må du fort ut med dersom du vil ha tilgang til det beste av norsk og internasjonal fotball hjemme i stuen. Det er dersom du er lovlydig og betaler det de offisielle TV-distributørene og strømmetjenestene krever.

Men det finnes langt rimeligere løsninger på nettet. På såkalt IPTV kan man betale en drøy hundrelapp i måneden og få tilgang til omtrent alt av fotball – med høy teknisk kvalitet.

Siste alternativ er ulovlig. Åndsverkloven sier at det ikke er tillatt å strømme åndsverk som åpenbart i strid med loven er gjort tilgjengelig for allmennheten, når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade rettighetshavers økonomiske interesser.

Piratsidene verst

Da loven ble revidert i sommer kom en innskjerpelse når det gjelder den enkeltes skyldspørsmål. Tidligere har man utelukkende lagt skylden på dem som legger ut innholdet, for eksempel en Premier League-kamp. Nå kan du som seer også bli straffet.

– Brudd på åndsverkloven kan medføre straff- og erstatningsansvar. Bestemmelsen om strømming fra ulovlig kilde stiller imidlertid strenge vilkår for at slikt ansvar kan ilegges brukerne. Hovedregelen skal fortsatt være at den enkelte internettbruker ikke skal måtte vurdere om materialet man ser på ved vanlig nettsurfing er ulovlig lagt ut, opplyser kommunikasjonsenheten i Kulturdepartementet.

– For det første må det være åpenbart at innholdet er lagt ut i strid med åndsverkloven. For det andre må bruk fra den ulovlige kilden være egnet til å skade rettighetshaverens økonomiske interesser i vesentlig grad. For det tredje kan straff og erstatning bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen. Bestemmelsen vil typisk kunne ramme strømming fra de opplagte piratsidene, opplyser departementet.

TV 2 overlater til nordisk selskap

TV 2 sitter på en av de mest lukrative rettighetene, Premier League.

– Vi vet ikke helt sikkert hvor stort problemet egentlig er, men pirattjenester vil jo dessverre alltid finnes. TV 2 er medlem i organisasjonen NCP, som jobber med forebygging og håndheving på våre vegne. Derfor er nok ikke dette noe vi bruker mye tid på internt hos oss, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2.

NCP står for Nordic Content Protection, som har fem ansatte i Norden. Den eneste ansatte i Norge er Stian Løland. Bergenseren er «security manager» med base i Oslo.

– Basert på det jeg hører er det ganske mange som benytter seg av ulovlige strømmetjenester. Det er et sterkt økende problem også i Norge, og derfor er jeg glad hvis vi får mer fokus på det. Innskjerpelsen i åndsverkloven er bra – vi må få flere reaksjoner på ulovlig strømming. Det er dessuten for lite kunnskap ute blant folk, sier Løland.

NCP arbeider for å bekjempe ulovlig strømming og ulovlig tilgang til fjernsynssendinger via parabol, digitalt bakkenett, IPTV eller kabel-TV. De samarbeider med blant annet Canal Digital, RiksTV, Nordic Entertainment Group, TV 2, Discovery Networks og Norges Fotballforbund.

Premier League i førersetet

Et såkalt piratforum med 285.000 brukere ble analysert. Tar man en gjennomsnittlig månedspris på 128 kroner, hadde dette ene forumet en månedlig inntekt på over 36 millioner kroner. Og dette er inntekter som det ikke skattes for.

Det sier seg selv at én NCP-mann i Oslo ikke rekker over all verdens. Noen som virkelig tar dette på alvor er engelske Premier League, som slår knallhardt ned på ulovlige strømmetjenester. I 2017/18-sesongen ble så mye som 200.000 ulovlige strømminger blokkert.

Britisk høyesterett gjentok i sommer at de største internettleverandørene skal blokkere og ødelegge for ulovlige strømmetjenester som overfører Premier League-kamper. Ligaen slår også hardt ned på dem som tilbyr piratkort. I sommer ble en mann fengslet i fem år.

– Premier League-klubbenes evne til å utvikle og hente talentfulle spillere, til å bygge og utbedre stadionene, og til å støtte lokalsamfunn og skoler, baserer seg på at vi kan markedsføre, selge og beskytte våre kommersielle rettigheter, uttalte Premier Leagues juridiske direktør Kevin Plumb i sommer.