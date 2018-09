Ada Hegerberg slår tilbake: – Jeg blir stemplet som en primadonna

Han var best på Ranheim

Det har stormet rundt stjernespilleren etter at hun i fjor sa nei til videre spill for Norges kvinnelandslag i fotball. Hegerberg trakk seg etter et skuffende EM sett med norske øyne.

Nylig kom hun i fokus etter å ha fjernet de norske landslagsjentene i sosiale medier i etterkant av Norges VM-avansement.

– Det er veldig interessant at når temaet kommer opp, så blir jeg stemplet som en primadonna, at jeg setter meg foran laget, og det blir mye snakk om ego. Det er egentlig tatt helt ut av sammenheng og er helt feil, sier Hegerberg i et eksklusivt intervju med SVT.

Sier resultatende endrer ingenting

Landslagstrener Martin Sjögren har tidligere uttalt at Hegerberg selv må ta initiativ til en eventuell Norge-retur, men stjernespilleren er ikke interessert i å ikle seg landslagstrøya igjen.

– Det visste jeg var en konsekvens av valget mitt. At landslaget vinner kamper eller ikke, forandrer ingenting. Denne beslutningen var veldig viktig for meg å ta for å være tro mot meg selv, sier Hegerberg videre i intervjuet med den svenske rikskringkasteren.

Hegerberg er en av tre kandidater til FIFA-prisen for årets kvinnelig spiller i verden.