Adegbenro fikk tøft møte med nytt RBK-regime: – Jeg er nødt til å tilpasse meg. Jeg har ikke noe valg

– Det er en ny form for fotball for Rosenborg, og for meg spesielt. Den første uken var veldig tøff for meg. Jeg skjønte ikke fotballen og mønsteret han ønsker, men nå er det i ferd med å bli bedre. Jeg begynner å forstå litt etter litt, sier Samuel Adegbenro til Adresseavisen.