Adressa sender byderbyet direkte: – Dette er en skikkelig godbit

Saken oppdateres.

Mens Ranheim resultatmessig har hatt en litt trå vinter, har RBK spilt langt færre treningskamper.

To tap på rappen

Svein Maalens menn har riktignok vunnet mot Stjørdals-Blink, Kolstad og Byåsen – men har tapt mot bedre motstand.

Nå kommer laget direkte fra Marbella, hvor laget spilte 0–0 mot Strømsgodset og tapte 0–2 mot latviske Ventspils.

Rosenborg har spilt færre treningskamper i vinter. Hornelands to første matcher i Portugal endte begge med tap, for henholdsvis AGF og Slavia Praha. Så slo de hardt tilbake med overbevisende 5–1 seier mot GIF Sundsvall.

Siden sist er Nicklas Bendtner tilbake på Lerkendal, men dansken spiller neppe mot Ranheim.

Været avgjør

Nå møtes lagene på trøndersk jord. I utgangspunktet er kampen satt opp på Extra arena, men kan bli flyttet til Abrahallen dersom værvarselet slår til.

Onsdag ventes vestlig liten storm og synkende temperaturer. Det kan gi snødekke på kunstgresset i fjæra.

Kampstart er uansett kl. 17 torsdag.

Forventer prestisjeoppgjør

Adressa.no sender kampen direkte. Kommentator Ole K. Sagbakken tror på god underholdning.

– Med bare én måned til seriestart er dette en skikkelig godbit. Ranheim har jobbet knallhardt for å bli værende i Eliteserien en sesong til, mens alle forventer at RBK blir enda bedre under Eirik Horneland. Vi forventer at lagene legger litt prestisje i denne kampen, sier Sagbakken.

Vi følger også kampen med livechat.