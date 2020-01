Adresseavisen signerer lang avtale med Ranheim: Sikrer seg treningskamper

Saken oppdateres.

I avtalen ligger også rettighetene til å streame alle treningskampene Ranheim selv arrangerer ut 2024.

Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, er svært begeistret over at samarbeidet forlenges og forsterkes.

– Vi er stolte og ydmyke over at en så historisk sterk og identitetsskapende aktør som Adresseavisen ønsker å se inn i fremtiden med Ranheim. Jeg er også imponert over nytenkningen og kompetansen Adresseavisen bygger for fremtiden, det inspirerer oss i Ranheim og matcher vår tanke om å være nysgjerrige og kompetanseorientert på veien mot å slå de vi konkurrerer mot.

– Vi kan lære mye av hvordan Adresseavisen arbeider og i samarbeidet har vi ambisjoner om å anvende hverandre i utviklingen av utvalgte områder både i Ranheim og Adresseavisen. Vi elsker engasjerte samarbeidspartnere og gleder oss til å utvikle forholdet til Adresseavisen og folkene der videre, sier Ranheim-sjefen.

– Et viktig tilbud til abonnentene

Mot slutten av 2019 ble det klart at Adresseavisen og Rosenborg inngikk en avtale som sikret mediehuset rettighetene til å sende treningskampene til RBK de neste fem årene.

Adresseavisens sportsleder Charlotte Sundberg er fornøyd med at avisa får muligheten til å sende Ranheims kamper de neste fem årene.

– Jeg er glad for at vi har sikret oss rettighetene til treningskampene til de to lagene i Trøndelag som har vært mest suksessrike de siste årene. Dette er et viktig tilbud til våre abonnenter, sier Sundberg.

Adresseavisen har vært med på laget gjennom flere år. De siste årene har Adresseavisen styrket sin posisjon som samarbeidspartner og den eksisterende avtalen løp opprinnelig ut 2020.

Etter nedrykket til OBOS-ligaen har Adresseavisen uttrykt et ønske om å styrke samarbeidet og se inn i fremtiden med et lengre perspektiv sammen med Ranheim. Den nye avtalen gjør at Adresseavisen og Ranheim vil spille på lag de fem neste årene, avtalens innhold forsterkes med både engasjement, kompetanse og økonomi.

Administrerende direktør i Adresseavisen, Tove Nedreberg, forteller hvorfor Adresseavisen nå styrker sitt engasjement i Ranheim ytterligere.

– Ranheim engasjerer og imponerer. De har skapt en arena der folk vil møtes, hvor verdiene fellesskap, lidenskap og utvikling leves fullt ut. Vi i Adresseavisen er sikre på at menneskene og bedriftskulturen blir viktig for å vinne i fremtiden, og kjenner oss godt igjen i hvordan Ranheim setter kultur på dagsordenen som et konkurransefortrinn. Vi tror at Ranheim vil realisere drømmen til enda flere trønderske fotballspillere i årene som kommer, og det ønsker vi å være en del av, sier Nedreberg.