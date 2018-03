Aftenpostens tabelltips: Slik ender gullduellen mellom Vålerenga og Lillestrøm

Norge knuste all motstand - vant lagkonkurransen i skiflyvning overlegent

Tre år etter at han forlot Start, kommer Zlatko Tripic tilbake: – Start var aldri aktuelt

Etter langtidsskaden var hun klar for comeback. En uke før sesongstart ble alt usikkert.

DIREKTE: Se Vikings kamp mot Start her

Saken oppdateres.

Lørdag sparkes Toppserien i gang, og allerede i første serierunde møtes det som på forhånd ser ut som de to sterkeste lagene.

Vålerenga-trener Monica Knudsen møter sine gamle venner i LSK Kvinner. Hun ledet de gule og svarte til tre strake seriegull, før Hege Riise førte arven videre med en ny pokal sist høst.

Vi tror at Vålerenga blir en tøff utfordrer, men at LSK Kvinner til slutt tar sitt femte seriegull på rad.

Her er vårt tabelltips for Toppserien 2018:

1. LSK Kvinner

Mistet Ingrid Marie Spord etter forrige sesong, men har erstattet henne med svært talentfulle Ingrid Syrstad Engen fra Trondheims/Ørn. 19-åringen er allerede med i Martin Sjögrens A-landslagstropp.

I tillegg er blant andre Cathrine Dekkerhus og Juliette Kemppi hentet.

Den største styrken er likevel stammen fra i fjor, med en rekke landslagsspillere som Guro Reiten, Emilie Haavi og Ingrid Moe Wold i spissen.

Har en god keeper i Cecilie Fiskerstrand og sterke Toppserien-navn som Anja Sønstevold, Synne Skinnes Hansen og de unge, lovende Malin Johnsen Brenn og Sophie Haug.

Trener Hege Riise er en garantist for vinnerkultur.

2. Vålerenga

Har hentet Isabell Herlovsen hjem fra Kina og har dermed ligaens beste spydspiss. Sherida Spitse og Ingrid Schjelderup på midtbanen og Stine Reinås i midtforsvaret er også blant de beste i Toppserien i sine posisjoner.

Ut fra i fjor er imidlertid bærebjelker som Theresa Nielsen og Gunnhildur Jonsdottir gått.

Sportssjef Eli Landsem og trener Monica Knudsen ser ut som en knallsterk lederduo. De har også hentet inn Marte Berget, Marie Dølvik Markussen, Guro Pettersen og Victoria Ludvigsen.

Bør utfordre LSK om seriegullet, men foreløpig ser det ut til at laget trenger litt tid på å sette seg skikkelig.

3. Klepp

Vi tror jærbuene klatrer ett hakk opp på tabellen fra fjorårets fjerdeplass og stikker av med bronsemedaljene.

Har en solid, lokal stamme i Gry Tofte Ims og søstrene Tuva og Hege Hansen. I tillegg er duoen Tameka Butt og Kristy Yallop med videre fra sin solide fjorårssesong.

Er trolig avhengig av at de ferske amerikanerne Lindsey Bruke Harris og McKenzie Berryhill slår til for at målsetningen om medalje skal innfris.

Tøft for nykommer Lyn

Årets utgave av Toppserien spås av mange å bli rekordjevn, og det er vanskelig å rangere lagene bak medaljeplassene.

Vi tror det blir en kamp mot nedrykk for nyopprykkede Lyn og at de må ut i kvalikspill, mens lag som Avaldsnes, Stabæk, Røa og Trondheims-Ørn neppe blir fornøyd om vårt tips slår til.

Det blir selvsagt heller ikke Grand Bodø, som vi tror rykker ned.

4. Arna-Bjørnar

5. Sandviken

6. Avaldsnes

7. Stabæk

8. Røa

9. Trondheims-Ørn

10. Kolbotn

——–

11. Lyn

——–

12. Grand Bodø