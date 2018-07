Ajer varsler skjerpet Celtic mot RBK: - Jeg kjenner Rosenborg godt

Hoftun takket spillergruppen for støtten: - De har gjort dagene litt lysere

I fjor var det nettopp Celtic som sørget for at Rosenborg måtte ta steget over i europaligakvalifiseringen før siste runde. Den gang imponerte den norske seriemesteren med 0-0 i Glasgow, men skottene vant 1-0 i returkampen på Lerkendal.

Onsdag reiser RBK igjen til Glasgow for å forsøke å skaffe seg et godt resultat foran returen på hjemmebane om en uke. Kristoffer Vassbakk Ajer skal forsøke å forhindre at det skjer.

– Rosenborg er, som vi så i fjor, en tøff motstander med mange kvalitetsspillere, så jeg er sikker på at det blir tøft både hjemme og borte. Når du spiller Champions League-kvalifisering kommer du opp mot kvalitetsmotstand, og jeg kjenner Rosenborg godt, sier nordmannen til Celtics nettsted.

I forrige kvalrunde tok skottene seg enkelt videre med 6-0 sammenlagt over armenske Alashkert. Ajer venter seg et mer krevende dobbeltoppgjør denne gangen.

– I fjor slo de ut Ajax i siste runde i europaligakvalifiseringen, så de kan virkelig såre deg om du ikke er 100 prosent klar til kamp. Dette vet vi, og forhåpentlig kan vi gjøre en topp prestasjon når de kommer hit.

– Rosenborg kommer til å gjøre det vanskelig for oss. Det blir en jevn kamp, men vi skal være godt forberedt, forteller Ajer.

Hans lag tok seg inn i mesterligaens gruppespill sist høst. Der ble det tredjeplass i gruppespillet bak Paris Saint-Germain og Bayern München.