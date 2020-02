Akkurat nå foregår en intens kamp om makt og milliarder

Kort forklart

Kampen skjer ikke ute på banen, men blant direktører og presidenter i de store klubbene og forbundene.

Alle vil verne om seg og sine interesser, samtidig som de vil ha en stadig større del av pengepotten som bare blir større og større.

Samtidig øker forskjellene mellom de store og de små i stadig større tempo.

Hvorfor skjer dette nå?

Hovedgrunnen er at 2024 nærmer seg. Det er viktig av to grunner. Det er startåret for den neste utgaven av den internasjonale terminlisten (fotballkalenderen om du vil). Den forteller når det er lov å arrangere store turneringer eller landskamper.