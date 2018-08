Alene på hotellrommet kom de tunge tankene. Nå har lykken snudd for Fredrik Midtsjø.

Den brutale taklingen rugbydommeren ble utsatt for, gjorde at spilleren ble utestengt på livstid

ALKMAAR: Situasjoner fra treningsfeltet strømmet gjennom hodet til Fredrik Midtsjø. Igjen og igjen. Han ble ikke ferdig med dem.

Det er slik han husker tilbake på den første tiden etter overgangen fra trygge Rosenborg til en ny fotballtilværelse i Nederland.

Det var da han kjempet for å komme inn på laget, og hjemmeadressen var et hotell.

– Hadde jeg en dårlig trening, gikk det flere dager før den var ferdig evaluert, sier Midtsjø til Aftenposten.

Han lå på hotellrommet og tenkte gjennom hva som hadde gått galt.

– Du blir mye mer alene enn hva man er vant til. Du har ikke de trygge støttespillerne rundt deg hele tiden, sier 25-åringen.

Ble pappa

Ett år senere er virkeligheten ganske annerledes. For da Midtsjø først fikk sjansen på midtbanen, kloret han seg fast. Så ble han en av lagets beste spillere. Faktisk også ligaens.

I mai utropte den nederlandske storavisen Algemeen Dagblad Midtsjø til årets spiller.

Og lykken begrenser seg ikke til fotballbanen. Nylig ble Midtsjø far for første gang – til en jente.

– Du får et annet perspektiv på ting. Når hun ligger der, og du får et smil i ny og ne, gir det deg ganske mye. Har jeg hatt en dårlig trening, og jeg ser henne, hjelper det på.

– Det blir en kontrast til den kritiske selvevalueringen på hotellrommet?

– Ja, det blir litt annerledes. Jeg trives veldig godt med å være far.

Opplevde skademareritt

Midtsjø var et stort Rosenborg-talent. Men veien fra talent til førstelagsspiller ble ikke som han hadde trodd.

Først pådro han seg et brudd i foten, like før han skulle få være med A-laget på treningsleir i begynnelsen av 2011. Så, da han var kommet tilbake fra et Ranheim-utlån og fått noen RBK-innhopp under Per Joar Hansen i 2013, var han uheldig igjen.

Et brudd i leggbeinet rett under kneet satte ham ut av spill i mange måneder.

Da skaden var leget, var veien frem til plass på Rosenborg-laget lang. I stedet dro Midtsjø på lån til Sandnes Ulf.

– Det er tunge tanker, spesielt de første dagene. Man tenker veldig negativt, beskriver Midtsjø om skadene.

– Samtidig var jeg ung og trodde kanskje jeg var bedre enn jeg var. Kanskje jeg trengte utlånene for å forstå hvor nivået mitt var akkurat da. Men jeg hadde håpet å slå gjennom tidligere i Rosenborg, sier han videre.

– Siste sjanse

Da Midtsjø kom tilbake til Rosenborg i 2015, tenkte han: Dette er min siste sjanse.

– Det var ikke en fast plass å komme tilbake til. Men da jeg fikk muligheten og viste hva jeg kunne, kom selvtilliten. Da tør du også mer, og det hjelper på, sier Midtsjø.

Siden da har det gått raskt. Midtsjø ble landslagsspiller, så utenlandsproff sist sommer.

Selv om mye var nytt i Nederland, ventet en trygg skikkelse i klubben utenfor Amsterdam: Jonas Svensson.

Den jevnaldrende lagkameraten fra Rosenborg hadde vært i AZ Alkmaar i noen måneder.

Svenssons første møte med treneren

For Svensson var det ingen tvil om at han måtte dra videre fra Rosenborg, og høyrebacken ble raskt en sentral del av laget.

– Jeg følte skikkelig på at jeg trengte noe nytt. Å komme hit var bra for utviklingen. Det var et nivå som passet meg godt, sier 25-åringen.

I sommer fikk Midtsjø og Svensson selskap av landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen.

– Det er kjentfolk uansett hvor du snur deg, sier Svensson.

Han legger imidlertid ikke skjul på at han etter hvert skal videre.

– I det første møtet med treneren etter at jeg kom hit, sa han at jeg ikke skal være fornøyd med bare å være her. Begge parter jobber med at jeg skal bli så god at jeg kan bli solgt. Men når det blir, vet jeg ikke, sier Svensson.

Lattermildt sier han at han og Midtsjø må time overgangene samtidig. Den ene kan ikke forlate den andre.

Inntil videre strekker han ut en hånd til den nybakte pappaen.

– Jeg er klar for å stille som ekstraonkel når det trengs, sier Svensson.