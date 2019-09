Alt tydet på at nedturen skulle fortsette. Så våknet «hat trick-Cesilie»

Saken oppdateres.

Klepp – Trondheims-Ørn 2–3

26 minutter på Jæren denne søndagen i september:

Rutinerte Gry Tofte Ims har akkurat lagt på til 2–0 for serietreer Klepp, og slik sesongen har vært er ledelsen det man kaller «oppskriftsmessig».

Trondheims-Ørn har slitt med resultatene i lengre tid, hadde ikke vunnet på fire kamper, og det spørs om det var så veldig mange positive tanker som gikk gjennom hodet til keeper Kristine Nøstmo idet hun hentet ballen fra nettet – og spillet skulle settes i gang igjen.

På stillingen 0–2. På en tøff bortebane. Og med «kvalikspøkelset» hengende over 12-tallet på ryggen hennes.

Syv minutter før slutt

Vel.

En time senere var absolutt alt snudd på hodet. Da hadde nemlig Cesilie Andreassen bestemt seg for at rekka uten seier var lang nok:

* 30 minutter: Redusering 2–1. Signert Andreassen.

* 54 minutter: Utlikning 2–2. Igjen Andreassen.

* 83 minutter: 3–2 Ørn! Kampen snudd. Og hvem andre? Cesilie Andreassen.

– Helt ærlig kjennes det litt surrealistisk å komme tilbake fra 0–2. De presset oss veldig hardt, men vi hadde klare planer på hva vi skulle gjøre om vi havnet under, og klarte å følge dem, sier hun til Adresseavisen.

Andreassen er opprinnelig midtbanespiller, men er blitt brukt i angrep den siste tiden.

Hun sto da også med «kun» tre scoringer totalt i år – før det altså smalt for alvor søndag.

Vekk fra kvalikplassen

Dermed doblet ikke bare 22-åringen antallet scoringer – og dermed puster toppscorer Marit Claussen (syv mål) i nakken om toppscorertittelen.

Målene betyr også at Ørn kom seg vekk fra den svært ubehagelige kvalikplassen – og nå har både Lyn og Arna-Bjørnar bak seg igjen.

På grunn av nytt seriesystem venter nemlig tøffere motstand enn «vanlig» i en eventuell kvalik: Der står nemlig vinneren av 1. divisjon, som etter alt å dømme blir Fløya – en klubb Ørn med nød og neppe slo 3–2 i NM tidligere i sommer.

– Herregud, det var ekstremt, ekstremt viktig. Vi trengte virkelig de tre poengene, sier målhelten.

Med fire kamper igjen kan dermed Ørn-trener Steinar Lein og hans disipler puste noe lettere den kommende treningsuka.

Alvorsprat

Den starter med en helt annen stemning enn denne. For da laget møttes etter bortetapet for Vålerenga forrige helg, var det tid for en ordentlig alvorsprat, avslører Andreassen.

– Jeg kan ikke si at vi har vært nervøse, men vi har hatt en liten prat der vi snakket om at vi må skjønne alvoret i dette. Det var ikke noen form for oppvask, men vi må erkjenne at vi er i en situasjon der vi må prestere, og at vi må tørre å være uredde og slippe ned skuldrene, sier hun.

– Hjalp det?

– Ja, tydeligvis. Vi har alltid sagt at vi har kjempetro, og at vi kommer til å bli belønnet om vi fortsetter som dette, sier hun.

Nå har Trondheims-Ørn, med fire kamper igjen å spille, ett poeng ned til Lyn på kvalikplass. Og samtidig skaffet seg nødvendig selvtillit på slutten av sesongen.

– Vi vet at vi kan, og må bare bruke dette til videre motivasjon. Vi skal sikre at de siste to kampene ikke skal bli særlig spennende, sier Andreassen.