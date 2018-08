André Hansen reddet Europa-høst og milliondryss med praktkamp

Saken oppdateres.

SHKENDIJA-ROSENBORG 0–2 (1–5 sammenlagt):

Med flere fantastiske redninger – deriblant en strafferedning på øverste hylle – holdt André Hansen Rosenborg inne i kampen da makedonske Shkëndija kjørte over Rini Coolens lag i den første halvtimen i europaliga-playoffen i Skopje torsdag kveld.

Og da Even Hovland forærte hjemmelaget en ny straffe to minutter ut i den andre omgangen, og trodde de likevel skulle komme inn i kampen om et gruppespill i Europa, var Hansen der igjen.

Med en ny fantomredning var Hansen på plass nok en gang. Og reddet europaligaspill på Lerkendal i høst – etter en keeperoppvisning av ypperste merke.

En halv omgang før slutt ble det avgjort. En fellesavslutning av Even Hovland og Issam Jebali havnet i nettet – og sikret RBK et forsprang som ender med flomlys og sene torsdagskvelder i Trøndelag gjennom høsten.

Tore Reginiussens 2-0-heading med seks minutter igjen på klokken ble litt ekstra pynt på kaken.

Testet på direkten

Det var hjemmelaget som tok tak i kampen fra start, og allerede i åpningsminuttene satte Ennur Totre Hansen på prøve.

Midtbanespilleren dro til fra over 20 meter, og ballen flakket såpass mye i luften at den tidligere landslagskeeperen ikke så seg annen råd enn å slå ballen ut til siden.

Ingenting tydet på at makedonerne hadde gitt opp, til tross for at de dro hjem fra Trondheim for en uke siden med vissheten om at Rosenborg hadde 3–1 å gå på etter det første oppgjøret.

Etter kvarteret fikk da også hjemmelaget ballen i nettet etter at André Hansen først sto frem med en strålende redning, men ble heldigvis for Rosenborg avvinket for offside.

Praktredninger

Samtidig var det bare en liten forsmak på det som skulle komme. For få minutter senere fikk Skhendija en enorm mulighet til å virkelig legge press på Rosenborg.

Besart Ibraimi gikk i bakken i en duell med Vegar Eggen Hedenstad, og dommer Aleksej Kulbakov pekte – billig eller ei – på straffemerket.

Ibraimi tok selv straffen, men keeper Hansen var lynkjapt nede og fikk så vidt en hånd på straffesparket og slo ballen i stolpen. 28-åringen har vært helt avgjørende for RBK ved en rekke anledninger, men kanskje aldri så viktig som i de første 20 minuttene i Skopje torsdag kveld.

Like etter straffesparket var Ibarimi frempå igjen. Denne gangen la han ballen ut Izair Emini, som sto helt alene på rundt 10 meter. Han dunket til, men satte ballen til side for mål på det som var hjemmelagets fjerde store sjanse i løpet av den første halve omgangen.

Og alt som traff mellom stolpene ble stoppet av en sisteskanse som presterte på aller øverste hylle da det gjaldt som mest.

Slik han altså igjen gjorde med en ny superredning på Skhendijas andre straffe da den andre omgangen knapt var i gang.

Tok over kampen

Rosenborg leverte en forestilling langt under forventet standard den første timen, men spilte seg til to gode sjanser i minuttene etter Hansens andre strafferedning. Først var Even Hovland nær ved å score, før Anders Konradsen – upresset fra 16 meter – sendte i vei en altfor svak avslutning da han var i posisjon til å punktere kampen for Rosenborg.

Men da timen var spilt maktet ikke makedonerne å holde trøkket oppe. RBK fikk bedre kontroll på banespillet, og kom seg også til noen dødballer.

Halvveis ut i den andre omgangen tok Vegar Eggen Hedenstad en corner, og ballen havnet ute i returrommet. Der avsluttet Issam Jebali og Even Hovland mer eller mindre samtidig, og ballen føk i nettet nede til høyre for Shkendijas målvakt.

Plutselig var Rosenborg foran 4–1 sammenlagt, og tv-bildene etterpå ga ikke noe utvetydig bevis på hvem som var sist på kulen av Jebali og Hovland. UEFA krediterte uansett Hovland med scoringen.

Like etter hinket Nicklas Bendtner av banen med det som synes å være en strekk på baksiden av låret, uten at det påvirket avslutningen av kampen.

Seks minutter før slutt dukket Tore Reginiussen opp på bakerste stolpe, og styrte inn 2-0-scoringen med skallen til det som til slutt ble komfortable seierssifre – isolert sett i målprotokollen.

Milliondryss

Dermed får Rosenborg et solid påfyll til sin allerede relativt omfangsrike bankkonto. For ved å kvalifisere seg til gruppespillet gjennom Europaliga-playoffen, er RBK sikret cirka 65 millioner kroner – bare i rene premie- og tv-penger.

Og dette tallet kan øke betraktelig om Rosenborg sørger for å ta poeng i gruppespillet.

På tribunen i Skopje kunne styreleder Ivar Koteng konstatere det samme, at Rosenborg beholder sine økonomiske muskler kontra konkurrentene i Eliteserien.

Det er de musklene som har sørget for at klubben i fjor sommer kunne hente Samuel Adegbenro og Anders Trondsen for over ti millioner kroner, og at Issam Jebali ble kjøpt for tilsvarende sum i sommer.

RBKs styreleder har tidligere i sommer snakket om at han ønsker å se på hvordan få det maksimale ut av Rosenborg som klubb. Inntektene for å komme seg til gruppespillet i Europaligaen hjelper antagelig klubben til å nærme seg det nivået raskere.

Arsenal og AC Milan i potten

Allerede fredag venter gruppetrekningen i Monaco, og da kan Rosenborg få noen skikkelige publikumsfavoritter i gruppen sin. Mesut Özils Arsenal og Chelsea, med Eden Hazard i spissen, er begge toppseedet i trekningen. Den italienske storklubben AC Milan er et av alternativene i pott to.

Det kan med andre ord bli en Europa-høst med historisk sus på Lerkendal.